香港國際桌球明星賽開戰球迷鼓譟 部分貴價位視角受阻 主辦：看電視最精彩

賽事由無疆界體育學院及中國香港文化體育旅遊協會合辦，票價分為880元、1380元、2380元及3380元；其中最貴票價座位分設在球枱四旁，當中兩側座位與球枱成水平線，使後排座位球迷觀賽視角因而受阻。有球迷賽前鼓譟，向主辦方投訴，「我3000幾蚊買張飛，乜都睇唔到，坐上面仲好」。

主辦方為球迷更換座位及退回差價

主辦方無疆界體育學院執行主席許正道回應本報等傳媒查詢，稱事後有向該票價座位球迷了解，強調整體反應滿意，「很難客觀描述購買3380元門票應看到什麼，這票價除了讓球迷獲得較近觀賞位置，也讓他們獲得與球星合照機會。場地由伊館提供，若要角度最好、望到成張枱，880元座位其實是好選擇；但又要平衡想與球星近距離接觸，還是想觀看完整的賽事。以足球比賽比喻，若要最精彩的畫面，其實需要有旁述，看電視才是最精彩，因現場沒有旁述」。

許正道又透露，已為部分當場反映不滿的球迷，提供2380元座位並退回差價，但未能保證今日賽事能沿用相同做法。他稱籌備時曾參考2017年同在伊館舉行的「香港世界桌球大師賽」，另曾聯絡香港桌球總會冀尋求協助，強調作為商業機構辦賽並不容易，「若要找政府全力支持，會被說濫用公帑；若不找政府，又被說商業、吃相難看。連似樣的場館也訂不到，可以怎辦？」賽前他亦稱門票價格是參考上月國際邁阿密訪港來定價。香港桌球總會昨晚亦在社交網發文，與賽事劃清界線，「小編都一樣好同情喺伊館嘅各位，我哋都真係完全冇份參與」。

威廉斯因身體狀况棄戰

昨首場由奧蘇利雲對威廉斯的賽事原定下午1時上演，最終延誤約50分鐘開始，比賽熒幕錯誤同場顯示英國旗及其構成國威爾斯旗。而次場周日在江西上饒世界公開賽奪冠的特林普，因航班延誤來港受阻，使其下午4時對李素斯基的賽事亦延遲逾一小時；其間大會臨時安排中國球手斯佳輝與英籍的基倫威爾遜落場獻技。而賽會場刊另誤把周三出戰的港隊傷健桌球手林啟明的個人簡介，置入中國籍傷健球手陳達的簡介中。

此外，賽會昨晚公布威廉斯因身體狀况，未能出席今午與斯佳輝的比賽，將由原定明日才亮相的基倫威爾遜代為參戰。