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體育

體壇快訊：杜朱配黎巴嫩賽再奪標

【明報專訊】港乒女雙「杜朱配」杜凱琹／朱成竹，上周在WTT黎巴嫩公開賽首站奪得今年首冠，其後再以頭號種子身分，在該國第2站賽8強和4強分別淘汰印度組合及德國與塞爾維亞跨國組合，決戰另一印度組合雅古拉／姬蒂爾再以局數3：1反勝，連續兩站封后。

達海飛履新港單車隊總教練

中國香港單車總會昨公布，早前署任港隊總教練職務的達海飛落實「坐正」並即日起履新。達海飛自2018年起擔任港隊中長距離教練，在沈金康去年底榮休後署任總教練。單車總會相信憑對方多年在國外及港隊的經驗，可助港隊進一步走向世界舞台。

大坂梅利邁賽第3圈止步

大坂直美昨在邁阿密網球大師賽女單第3圈以盤數0：3負嘉西雅，至於晉身16強則有一姐施維雅達、嘉奧芙和彭古拉等。男單梅利則以1：2反負馬查克，過關的則有丹尼麥維迪夫及反敗為勝的史拿。

馬蓮林俊易瑞士賽封后稱王

西班牙籍名將馬蓮昨在瑞士羽毛球公開賽女單決賽，以21：19、13：22、22：20險勝印尼隊的瑪莉斯卡東宗，繼全英羽毛球錦標賽後再度捧盃。男單決賽上演中華台北隊「內訌」，結果非種子球手林俊易以7：21、22：20、23：21，局數2：1反勝5號種子的周天成稱王。

盈豐運動員基金即日接受申請

盈豐青少年運動員基金會宣布，2024 ／25年度資助項目由昨日起接受申請，必須介乎13至30歲，在其運動或年齡組中被公認為精英的業餘運動員，可在5月17日或之前網上申請，經甄選面試後成功申請者，可獲25萬港元資助。

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