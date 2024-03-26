姚錦成料臨危受命再戰香港七欖

頂替傷兵丹馬克 冀扶房傑鋒首戰大球場

今年香港七欖將於下月5至7日舉行，賽事改制下，港隊將參加同時舉行的「銀劍賽」，男隊將鬥中國及日本隊，女隊則對中國及泰國隊。兩支港隊昨早於體院公開操練，今午正式公布陣容。姚錦成昨在操練後透露，與教練商討後已簽約1年，將以陪練身分助本地及年輕球員成長，以及因應需要做球隊大後備，而在隊友丹馬克受傷下，對方需專注康復以出戰5月世界七欖挑戰者系列賽慕尼黑站的關鍵一戰，令「阿成」真的要再次落場，「本來諗住陪練無諗過落場，但隊友意外受傷，不知是否上天安排，可以在我比賽多年的大球場一起完成最後一屆」。對於後輩房傑鋒勢首次入選在大球場落場，阿成冀以經驗幫助對方有好開始。

27歲的房傑鋒自2017年轉任全職運動員，一直無緣香港七欖以至亞運，「之前多次都在候選名單，但每次都好似差一點，選拔時因緊張有失誤，未能給教練信心」。經過七年之癢，房傑鋒很大機會可在大球場比賽，「過去香港七欖都只是做觀眾入場睇波，甚至因為無份唔開心而唔入場。但中學打波時已想在大球場比賽，這裏算是我做全職欖球員的啟蒙地方」。他自覺目前狀態不錯，此前參與兩站系列賽後信心更提升不少。