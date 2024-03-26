明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

姚錦成料臨危受命再戰香港七欖

【明報專訊】中國香港男、女子七人欖球隊正備戰下周五起舉行的香港國際七人欖球賽，在丹馬克受傷下，36歲老將姚錦成預計將臨危受命，在香港大球場最後一次七欖上演「真最後探戈」。他期望同時可扶持後輩房傑鋒勢首在大球場亮相。

頂替傷兵丹馬克 冀扶房傑鋒首戰大球場

今年香港七欖將於下月5至7日舉行，賽事改制下，港隊將參加同時舉行的「銀劍賽」，男隊將鬥中國及日本隊，女隊則對中國及泰國隊。兩支港隊昨早於體院公開操練，今午正式公布陣容。姚錦成昨在操練後透露，與教練商討後已簽約1年，將以陪練身分助本地及年輕球員成長，以及因應需要做球隊大後備，而在隊友丹馬克受傷下，對方需專注康復以出戰5月世界七欖挑戰者系列賽慕尼黑站的關鍵一戰，令「阿成」真的要再次落場，「本來諗住陪練無諗過落場，但隊友意外受傷，不知是否上天安排，可以在我比賽多年的大球場一起完成最後一屆」。對於後輩房傑鋒勢首次入選在大球場落場，阿成冀以經驗幫助對方有好開始。

27歲的房傑鋒自2017年轉任全職運動員，一直無緣香港七欖以至亞運，「之前多次都在候選名單，但每次都好似差一點，選拔時因緊張有失誤，未能給教練信心」。經過七年之癢，房傑鋒很大機會可在大球場比賽，「過去香港七欖都只是做觀眾入場睇波，甚至因為無份唔開心而唔入場。但中學打波時已想在大球場比賽，這裏算是我做全職欖球員的啟蒙地方」。他自覺目前狀態不錯，此前參與兩站系列賽後信心更提升不少。

上 / 下一篇新聞