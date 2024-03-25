中環灣仔海濱首辦三鐵世盃香港站 伍泰龍堅持完賽不留憾

賽事為半奧運距離賽，亦是今夏巴黎奧運資格計分賽之一。精英組選手需先後完成750米游泳、20公里單車及5公里跑，並在灣仔金紫荊廣場衝過終點。男子組亞洲奧運積分排名第4的港將伍泰龍，與第3的哈薩克隊選手貝森巴耶夫，為爭奪奧運入場券同場較量。惟伍泰龍完成游泳後，在單車路段因戰車爆尾胎，需中途換胎而大幅落後，終以1小時08秒衝線，在58名完賽選手中排第55名。

單車爆胎受阻終僅排55位

西班牙選手包辦男子冠亞軍

首次主場出戰世盃以遺憾作結，伍泰龍透露這是繼去年11月底亞洲盃廈門站再遇同類意外，賽後受訪時一度哽咽，「多年征戰不曾出過意外，這是非常不幸。可是我不喜歡在成績單上出現DNF，即使爆胎、接近包尾，也要把比賽完成」。他又指出，競爭對手貝森巴耶夫這次成績亦一般（第44名），放眼兩周後在江西德興舉行的亞洲半奧運距離賽，以及下月底日本廿日市市的亞洲賽再搶分。

其他港隊男將方面，Robin Elg以54分53秒得第23名成績最佳；余承謙以55分26秒得29名；曾祥星則以56分07秒衝線，排第38名。西班牙隊選手包辦前兩名，Alberto Gonzalez Garcia以53分17秒封王，隊友Antonio Serrat Seoane慢6秒緊接衝線；去年杭州亞運奪兩金的日本隊代表尼納賢治則以1秒之差屈居第3。

彭詩雅女子組列40位

至於率先上演的女子組，唯一參賽港將彭詩雅以1小時2分41秒完成，獲第40名。冠軍則由英國隊的Sian Rainsley，以59分44秒贏得。