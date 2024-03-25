華迪斯7秒建功寫德國隊史 領銜友賽兩球挫法國

拿高士文去年9月臨危受命接任德軍教鞭，惟其後4場友賽只曾擊敗美國隊，近3戰錄得1和2負不勝劣績。不過德國昨仗面對強敵法國，開賽僅7秒即反客為主，科利安華迪斯推順後離門約30碼起腳勁射，皮球中楣底彈入，這一金球也是德國隊史上最快的國際賽入球。法國其後在基利安麥巴比帶領下，上半場曾錄得7次攻門但無一得手，反被客軍換邊後4分鐘由穆斯亞拿近門助攻予夏維斯射入，最終德國繼去年9月後，再於國際賽擊敗法國。

能夠一挫歐國盃潛在爭冠大敵，喜形於色的拿高士文賽後點名稱讚是役重返大軍的老將卻奧斯表現無懈可擊。至於「食白果」的法軍主力基利安麥巴比，賽前則透露除了歐國盃外，他今夏也渴望可為國征戰巴黎奧運，惟他在歐國盃後盛傳將轉投皇家馬德里，屆時能否征巴奧料須經新東家同意。

奧地利中場6秒入球締國際賽最快

另一方面，除科利安華迪斯的7秒入球外，奧地利隊中場巴姆加迪拿昨開賽僅6秒，已經攻破斯洛伐克隊大門，寫下國際足協有紀錄以來最快的國際賽入球紀錄。