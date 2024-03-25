艾歷臣圓夢晏菲路領軍 領利物浦傳奇隊踢慈善賽「一切都太棒了」

癌末料餘1年壽命拒坐困愁城

感激愛隊予機會 獲名宿球迷致意

身為利物浦忠實球迷的艾歷臣，在多方籌劃下，終令他如願昨在「紅軍」主場帶領利物浦傳奇隊出戰慈善賽。當他進場時，晏菲路球場內的6萬人立即為他起立拍掌，並伴隨着知名會歌「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone）致意，其間球會名宿兼此役隊長謝拉特和費蘭度托利斯也上前擁抱他。紅軍傳奇隊此仗終藉名宿施斯和費托等建功，以4：2擊敗阿積士。

艾歷臣執教生涯長達42年，其間在2001至06年執教英格蘭隊。他說：「此刻將是我的人生中一段刻骨銘心的記憶，它絕對美麗。能坐在利物浦後備席上是我一生的夢想，一切都太棒了，感謝獲賜予這機會，邀請我參加如此重要比賽。我非常感動，眼淚奪眶而出。利物浦是我一生的夢想球會，即使在我執掌英格蘭隊時，我也支持他們，但當時不能說出來……這是一個很好的結束，以利物浦結束比賽，沒有比這更好了。」

他亦透露平時生活不會想患癌的事，「早上醒來就是感覺良好，不會考慮往後的事，否則只會坐困愁城」。