港女重隊失巴黎奧運團體賽資格 世盃南京站關鍵戰負國家隊 11名完賽遭反壓

賽前香港女子重劍隊在巴黎奧運積分榜以5分領先國家隊，昨於最後一個計分賽的世盃南京站，雙方於首仗的16強便碰頭，港隊派出世界一姐江旻憓、佘繕妡、陳渭泠及連翊希出戰，首兩局江旻憓與陳渭泠分別面對孫一文及余思涵均僅負1：2，第3局佘繕妡面對近况勇銳的唐君瑤，末段接連被對方搶攻得手，被拉開6：12，及後港隊一直未能追近比數，最終以33：45不敵國家隊，須轉戰名次賽。

港隊在名次賽首擊面對德國隊，其中江旻憓分別於次局及第6局打出5：0及8：4攻勢，終領銜以45：30獲勝，及後港隊以33：34僅負另一亞洲勁旅日本隊，並在最後一場名次賽以45：44險勝加拿大隊，終以第11位完賽。

佘繕妡陳渭泠認失望 汲經驗看將來

國家隊奪亞 取亞大區首名入奧

賽後佘繕妡與陳渭泠賽後坦承感失望，但期望藉此汲取經驗再展望將來。陳渭泠表示：「已9個月沒對國家隊，對手有明顯提升，有策略地面對我們。」對於在奧運積分賽由早段獨領風騷領先其他對手一段距離，再到及後漸被其他對手追近，終在最後一戰被反壓失資格，佘繕妡亦承認在這期間隊員變動及狀態起伏，對成績有一定影響，「我們都要藉此汲取經驗，展開未來的賽事」。而陳渭泠則表明雖然失望，但「這絕不是我們的終點」。

團體賽失資格後，意味僅得江旻憓能以個人賽資格身分代表女重港隊征戰巴黎奧運。

至於國家隊在淘汰港隊後，於8強的奧運資格生死戰，與頭號種子的勁敵韓國隊激戰至末段打成39：39平手，最終憑余思涵在末局以6：4力克名將宋世羅，終以45：43險勝，同時篤定壓過港隊取得巴黎奧運資格，眾將賽後激動地相擁慶祝。

其後國家隊於4強以45：33挫烏克蘭隊殺入決賽。不過在金牌戰面對3號種子意大利隊，雖早段稍佔上風，但戰至第7局被前日在個人賽封后的意軍劍手莉絲面對唐君瑤打出6：3攻勢反超前，並於最後兩局由世界前十名好手費雅明高及辛圖斯奧進一步拉開優勢，最終意大利以43：34力克主場的國家隊奪金。

（劍擊消息）