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體育

美斯缺陣無阻阿根廷大勝 贈薩爾瓦多3蛋 英超兵包辦入球

【明報專訊】上屆世界盃冠軍阿根廷隊昨晨在美國出戰友賽，縱球王美斯因傷缺陣，終仍憑3名英超兵基斯甸羅美路、安素費南迪斯及盧施素各建一功，以3：0輕取薩爾瓦多隊。

阿根廷本月兩場友賽原定在中國舉行，但因美職球隊國際邁阿密上月訪港時美斯未落場的風波，終改到美國費城舉行。這支上屆世界盃冠軍昨仗首穿上新主場球衣出賽，16分鐘已先開紀錄，是役出任隊長的迪馬利亞開出角球，熱刺中堅基斯甸羅美路頭槌破網，加上車路士中場安素費南迪斯42分鐘門前「執雞」，半場領先2：0。全場有24次攻門的阿根廷，換邊後初段再有熱刺中場盧施素擴大比數，結束其31場國際賽的入球荒，終以3：0大勝薩爾瓦多隊，巧合地3名入球球員均來自英超倫敦球會。

美斯爭取下月傷癒再為邁阿密上陣

至於昨仗正選的國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯雖貢獻一次助攻，但自2022年9月後已15場國際賽「食白果」，賽後他稱會繼續在球場證明自己，期望下仗終有入球。阿根廷將於周三早上到洛杉磯友賽對哥斯達黎加隊。值得一提是，這兩場友賽都不會有球員穿上美斯在國家隊的10號球衣。而同在美國友賽的意大利隊，日前以2：1挫委內瑞拉隊後，明晨到新澤西對另一南美國家厄瓜多爾隊。

阿根廷傳媒《奧萊報》報道，美斯因右腿腿筋受傷已缺陣逾一周，目前康復進展良好已可以慢跑，將爭取下月3日國際邁阿密主場對蒙特雷的中北美洲冠軍盃8強首回合復出。另《每日郵報》報道，隨阿根廷隊操練的曼聯後衛利辛度馬天尼斯提早離隊，將返回英國報到，以準備下周日英超作客賓福特復出。

修夫基避談曼聯帥位

強調專注領英軍戰歐國盃

另外，此前傳曼聯有意今夏聘請英格蘭隊主帥修夫基接替坦夏格，出任「紅魔」新領隊。這名53歲教頭日前首就事件開腔，稱任何猜測都是不尊重曼聯現任領隊，強調自己當下只會專注為「三獅軍團」備戰6月的歐洲國家盃。

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