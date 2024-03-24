江旻憓放眼團體賽入奧 世盃南京站個人賽次圈止步 今與國家隊爭名額

江旻憓踏入2024年後表現突出，先後在多哈大獎賽及世界盃巴塞隆拿站奪金，其後在布達佩斯大獎賽亦力戰得第5。這名港隊「世一」昨轉戰屬巴奧最後一場計分賽的世盃南京站，以頭號種子身分出戰的她，在首圈面對由資格賽突圍出線的隊友連翊希（Coco），江旻憓戰至中段領先7：4，及後Coco連追3分扳平後，Vivian隨即還以顏色連取兩分，最終保持優勢贏11：8晉級。

喜獲小朋友現場打氣「感緊張」

次圈江旻憓面對波蘭籍劍手雲嘉拉錫，雙方一直拉鋸，Vivian在第3局領先11：8後被連追3分扳平，及後二人得分梅花間竹，最終Vivian在決一劍輸14：15，無緣連續兩站世盃登頂。賽後她笑言：「今次有很多人來支持我，看到那麼多小朋友很高興，但同時也有少少緊張，但這是我應該懂得處理的才對。」已穩奪巴奧女重個人賽資格的她，對於今天將力爭團體賽入場券亦坦言緊張，「始終是最後一站（奧運計分），要爭取奧運資格大家壓力都好大，唯有今（昨）晚盡量食好啲瞓好啲，明（今）天打好啲！」

在首圈不敵江旻憓的連翊希則笑言此仗以平常心面對，「入到正賽已很開心，但遺憾首圈就遇隊友，無辦法在較後階段才對決」。她又承認Vivian技高一籌，「今次打得較接近算很滿意，做到賽前部署。現在要早些休息及檢討不足，準備明（今）天的團體賽」。

佘繕妡初當種子 負傷首圈飲恨

至於另一港將佘繕妡今站首嘗世盃種子身分直入正賽，但昨於首圈戰至落後4：5時被打中手部受傷，忍痛續戰的她終以9：10僅負烏克蘭籍好手高慧堤嘉止步。賽後手部腫痛的她料傷勢問題不太大，亦對首次做種子感覺不俗，「各有各好，由資格賽打起可早些熱身，但做種子則可有多些體力準備正賽及翌日的團體賽」。

昨仗個人賽終由意籍好手莉絲於決賽以15：8擊敗韓籍星將宋世羅摘金；世界排名第6的國家隊名將孫一文，則在16強不敵隊友唐君瑤止步。

女重世盃南京站團體賽今舉行，身為8號種子的港隊16強將大戰9號種子的國家隊，目前港隊在巴奧積分亞大區排名領先國家隊5分，意味此仗若取勝便可篤定奪入場券，惟若落敗便需視乎對方最終成績決定誰得最後資格。