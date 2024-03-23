黃澤林首戰世巡正賽飲恨 邁阿密大師賽負耶利 獲讚前途光明

黃澤林繼年初的香港公開賽資格賽止步後，於邁阿密大師賽第2次出戰ATP世巡賽級別賽事，並於這項千分級賽資格賽連過兩關，成為史上首名躋身世巡賽正賽的港將。

現時世界排名212位的Coleman，昨於邁阿密賽男單首圈面對塞爾維亞籍好手耶利，首盤第一局便面臨破發危機，但這名19歲新星力保不失，首10局與對方互保發球局，打成5：5平手。惟在第11局黃澤林先打出發球雙錯誤失首分，及後雖藉耶利回球出界追平細分15：15，但耶利再接連打出兩次致勝球取得破發機會，加上Coleman再於其後的對板中打落網，終首度被破發，在未能及時回敬下被對手保住發球局，首盤先輸5：7。

激戰近2.5小時 耶利盼再交手

黃澤林滿意成績 感謝球迷支持

次盤初段受天雨影響一度暫停，復賽後黃澤林在第3局再度被破發，但沉着應戰的他戰至第6局與對手力戰至刁時下取勝，首度破發扳平局數3：3。及至第8局黃澤林再度於刁時破發，拉開至5：3，可惜在及後的盤點局未能保發，被耶利連追兩局再度平手。其後雙方再度互破對方發球局，須打決勝局，結果黃澤林輸細分3：7，激戰2小時21分鐘後直落兩盤飲恨，無緣晉級次圈；耶利晉級後將鬥15號種子的俄籍名將卡查洛夫。

賽後耶利接受賽會訪問時，不忘大讚黃澤林表現出色，「此前我未曾與他交手，對他了解不太深，也不知原來這是他首場ATP世巡賽正賽。我相信若他可持續交出這一仗的表現，未來肯定前途光明，希望未來有機會再遇」。而黃澤林賽後在社交網感言道：「網球就係咁架啦！有時你贏，有時你輸。今次係我第一次打ATP大師賽，由外圍賽殺入正賽，其實已經好滿意。多謝大家這幾日一路咁支持同鼓勵我！」

錦織圭久休復出 首圈負奧芬拿

其餘男單賽果方面，世界排名曾高踞第4位的34歲日籍名將錦織圭，養傷近8個月後昨復出，最終直落兩盤不敵奧地利籍好手奧芬拿，首圈止步。

至於丹麥籍名將禾絲妮雅琪則在女單次圈以盤數1：2反負予烏克蘭籍的32號種子卡莉蓮娜。