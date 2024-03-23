SAT周六體育直播賽程

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體育
2024年3月23日星期六
波蘭威爾斯下周決戰爭歐國盃資格 兩年前曾作客屠紅龍 羅拔仔：壓力在對手
張琳芃擬退出國足 以和獅城為恥
德足總結束與Adidas 70年合作關係 被批缺乏愛國主義
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【明報專訊】（請看附圖）
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