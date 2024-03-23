體壇快訊：港足補選林樂勤出征烏國

三鐵世盃香港站明上演

三項鐵人世界盃香港站將於明早在中環及灣仔海濱舉行，其中伍泰龍、彭詩雅及余承謙等5名港將將在主場出戰力爭佳績。而杭州亞運男子組個人金牌得主的日籍好手尼拿賢治，以及在東京奧運混合接力及女子個人賽包攬銀銅牌的美籍名將莎菲莉斯（Katie Zaferes）均會參戰。

楊楊配瑞士賽16強止步

瑞士羽毛球公開賽昨演16強階段，4號種子的港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖，以局數0：2不敵印尼隊組合出局。另一港將陳延澤則在中國大師賽男單8強，以局數1：2僅負國家隊的劉亮，無緣4強。

特林普世界賽闖4強

衛冕的英籍世界二哥特林普，昨於世界桌球公開賽8強，以局數5：2力克同胞基倫威爾遜，晉級4強後將遇威爾斯籍好手積遜比治。至於國家隊星將丁俊暉昨在主場以5：1淘汰伊朗籍好手賀辛華費爾，將與澳洲籍名將尼爾羅拔臣爭入決賽。

火箭6將上雙主場宰牛

侯斯頓火箭昨於NBA常規賽迎戰芝加哥公牛有6人得分上雙，包括與對手球星迪羅辛因爭執同被逐的迪朗布克斯，結果在主場贏127：117，七連勝後續居西岸第11位，落後季後賽附加賽尾席的金州勇士2.5場勝差。另外，全美大學體育協會（NCAA）一級男籃昨展開季後賽，冠軍熱門肯塔基大學爆大冷於首圈以76：80不敵奧克蘭大學出局。