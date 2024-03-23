張琳芃擬退出國足 以和獅城為恥

國足前晚雖有射手武磊上半場梅開二度，但換邊後連失兩球被新加坡隊逼和2：2，賽後在C組3戰勝和負各一得4分，因得失球不及與韓國隊握手言和的泰國隊而暫列第3。不過相比失分予世界排名低國足56位的新加坡，已代表國足105次的隊長張琳芃賽後直接發表「退隊宣言」，才是國足下仗回師主場再戰新加坡前的最大隱憂。

據國內傳媒報道，張琳芃賽後受訪時表示：「連新加坡都無法擊敗，對我個人而言是恥辱。我在賽後想了很長時間，覺得自己是時候結束自己的國家隊生涯了。」至於隨隊出征的央視記者也在社交媒體上表示，張琳芃「已經向全隊交代其去留」，而且昨早亦未有隨隊吃早餐，而是直接登上旅遊巴準備離境。

其餘亞洲區世盃外戰果方面，應屆亞洲盃盟主卡塔爾隊在A組主場3：0大勝科威特後，目前3戰全勝續居A組榜首。G組的沙特阿拉伯隊1球小勝塔吉克隊後，同樣在G組3戰全勝獨佔鰲頭。而由港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊，作客0：2不敵阿曼隊後，馬來西亞、阿曼及吉爾吉斯3隊目前在D組同得6分。

朝日戰因「無法預料情况」取消

至於原定下周二由朝鮮隊主場對日本隊的B組賽事，原本主隊日前要求改於中立場舉行，但昨最終亞洲足協宣布以「無法預料的情况」為由宣布取消，補賽安排有待落實。