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體育

波蘭威爾斯下周決戰爭歐國盃資格 兩年前曾作客屠紅龍 羅拔仔：壓力在對手

【明報專訊】波蘭隊昨在歐洲國家盃外圍賽附加賽，主場以5：1大勝上半場中段已少踢1人的愛沙尼亞隊，將在下周三凌晨作客決戰以4：1輕取芬蘭隊的威爾斯隊，爭入今夏的決賽周。波蘭箭頭羅拔利雲度夫斯基強調兩年前曾出征「紅龍」凱旋，故此對方正承受巨大壓力。同日烏克蘭隊末段連入兩球下，作客2：1反勝波斯尼亞隊，將在中立場波蘭決鬥冰島隊。

波蘭隊中場比森法蘭高斯基於22分鐘打開紀錄。5分鐘後，愛沙尼亞隊守將柏斯高斯因侵犯對手薩利夫斯基「兩黃一紅」，令波蘭取得以眾凌寡的優勢，下半場再藉4名中場施連斯基、比奧杜斯基、薩利夫斯基及施巴斯坦施曼斯基先後建功，使在78分鐘破蛋的愛沙尼亞以1：5敗走。

波蘭三度出征威爾斯全勝

波蘭的下周決賽對手威爾斯隊，昨則憑中場大衛布克斯、後衛尼高威廉斯、前鋒比蘭莊臣及中場佐敦占士先後破門，主場以4：1擊退有鋒將迪姆普基完半場前建功芬蘭隊。

波蘭隊長「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基昨仗未有斬獲，但他表示：「這不是問題，我或者下仗會取得入球。最重要是球隊取得一個好賽果。我今次嘗試以攻門和走位來協助球隊。當我移動時，隊友的空位便多了。」這名35歲的巴塞隆拿球星又指出，曾在2022年9月的歐洲國家聯賽作客打敗威爾斯，「他們將再次在主場比賽，所以正承受巨大壓力」。事實是波蘭2001年至今三度出征威爾斯全勝。

烏克蘭末段發力反克波國 決戰冰島

已被俄羅斯侵略逾兩年的烏克蘭，其國家隊昨再打爭氣波，雖在56分鐘先輸烏龍波，卻藉華倫西亞前鋒耶梅卓克及基羅納箭頭杜夫比克，分別於85和88分鐘取得「士哥」，作客2：1險勝波斯尼亞隊，下周決賽對手是冰島隊。冰島在31分鐘先失守，但鋒將艾拔古蒙臣及後大演「帽子戲法」，加上中場查斯達臣錦上添花，作客4：1反勝在73分鐘少踢1人的以色列隊。

希臘大破哈薩克 與格魯吉亞爭一席

同日另外兩場比賽，2004年歐國盃冠軍希臘隊主場向哈薩克隊派5蛋，下周將作客與格魯吉亞踢生死戰。格軍雖有拿玻里球星基華拉斯基利亞停賽，但仍有鋒將薛夫斯華迪斯包辦兩球，主場以2：0淘汰盧森堡隊。

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