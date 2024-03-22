體壇快訊：李卓耀連續5賽一輪遊

德軍3將傷退避戰法荷

德國隊門將紐亞與中場真貝斯迪昨同告內收肌受傷，與扁桃腺發炎的中場柏夫奴域一起退隊，缺席友賽法國和荷蘭隊。紐亞和柏夫奴域同效力拜仁慕尼黑，據報二人勢無緣月底德甲大戰多蒙特。被視為荷蘭未來大國腳的紐卡素中堅保治文因膝部重創，需養傷至少6個月，篤定無緣今夏歐洲國家盃。

奧蘇利雲世界公開賽16強止步

在中國上饒市玉山舉行的世界桌球公開賽昨演16強，英籍世界一哥「火箭」奧蘇利雲面對伊朗籍名將賀辛華費爾，雖曾在第8局打出一棒125，但最終於決勝局飲恨，局數輸4：5下馬。至於主場出戰的國家隊星將丁俊暉則以5：3淘汰英籍好手梅菲，殺入8強。

塞爾特人東岸榜首戰擒鹿

波士頓塞爾特人昨於NBA常規賽的東岸榜首大戰，主場以122：119險勝密爾沃基公鹿，七連勝後以55勝14負續居首，拉開次席的公鹿11場勝差。薩克拉門托帝王則作客憑球星沙邦尼斯貢獻「三雙」，領銜作客以123：89大勝多倫多速龍，兩連捷後續守西岸第6位，同時贈對方八連敗。