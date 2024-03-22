大谷翔平遭管家挪用3500萬還債 私人翻譯水原一平涉非法賭博欠巨款 遭道奇解僱

水原一平被外界視為大谷的管家，39歲的他涉非法挪用29歲的大谷翔平財富事件於1月曝光，美國聯邦調查人員當日調查在南加州經營非法博彩公司的馬菲保耶時，發現來自大谷翔平銀行帳戶，曾在去年9月與10月期間轉帳金額50萬美元（約390萬港元）。ESPN於美國時間周二訪問水原一平，其間他提及以為馬菲保耶經營的公司屬合法，及後開始參與棒球以外運動項目的賭博，卻最終債台高築達450萬美元。

水原：將還款予大谷

水原一平在訪問中又稱大谷翔平曾為他還債，但後者的律師其後指當事人是受害者，水原一平隨即收回之前發言，更改口稱大谷翔平從不知道其債務狀况，而且將來定會還錢予對方。水原一平曾為日職棒球隊北海道日本火腿鬥士隊翻譯員，早在大谷翔平18歲時加盟該隊已認識對方，及後他隨大谷赴美擔任其隨隊私人翻譯。

MLB以外，NBA亦受賭波陰霾籠罩。克里夫蘭騎士教練碧克史達夫昨證實上季曾被賭客要脅。他說：「有人瘋狂傳送信息，跟我說知道我住哪裏和有關於我孩子等的資訊。我們肯定要拿捏好分寸……這帶來額外壓力，這對球員、教練、裁判等都是件難事。」

意大利強姦案罪成

羅賓奴巴西服刑9年

至於將作客友賽英格蘭足球隊的巴西隊方面，中場盧卡斯柏基達去年涉及違規賭波，他坦承一直配合英國警方調查，並強調一直獲母會韋斯咸支持。此外，40歲的「森巴兵」前國腳翼鋒羅賓奴被巴西高等法院裁定，2013年在米蘭強姦1名女子罪成，須跟從意大利法院的判刑，在巴西入獄9年及即時執行；而另一同齡及早前因強姦罪成被判監4年半的國家隊前隊友丹尼爾，獲西班牙法官允許，在上訴結果出爐前，以100萬歐元（約850萬港元）保釋外出。