報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
體育
2024年3月22日星期五
港足世盃外兩球不敵烏茲別克 6263人坐滿旺角場再現紅旗 下周二再戰缺3將
偕鞠盈智港足賽前獲辦致謝儀式 黃洋：人生最難忘回憶
國足遭獅城逼和 新帥頭炮未響
奧運足球小組賽抽籤 西班牙女足日本巴西狹路相逢
費格遜獲法蘭克福頒授終身會員 盼拜仁以外球會稱霸德甲
沈金康談近30載教歷：繼續追尋
電視精選
大谷翔平遭管家挪用3500萬還債 私人翻譯水原一平涉非法賭博欠巨款 遭道奇解僱
莎芭倫卡為男友自殺心碎
體壇快訊：李卓耀連續5賽一輪遊
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足世盃外兩球不敵烏茲別克 6263人坐滿旺角場再現紅旗 下周二再戰缺3將
偕鞠盈智港足賽前獲辦致謝儀式 黃洋：人生最難忘回憶
國足遭獅城逼和 新帥頭炮未響
奧運足球小組賽抽籤 西班牙女足日本巴西狹路相逢
費格遜獲法蘭克福頒授終身會員 盼拜仁以外球會稱霸德甲
沈金康談近30載教歷：繼續追尋
電視精選
大谷翔平遭管家挪用3500萬還債 私人翻譯水原一平涉非法賭博欠巨款 遭道奇解僱
莎芭倫卡為男友自殺心碎
體壇快訊：李卓耀連續5賽一輪遊
港足世盃外兩球不敵烏茲別克 6263人坐滿旺角場再現紅旗 下周二再戰缺3將
偕鞠盈智港足賽前獲辦致謝儀式 黃洋：人生最難忘回憶
國足遭獅城逼和 新帥頭炮未響
奧運足球小組賽抽籤 西班牙女足日本巴西狹路相逢
費格遜獲法蘭克福頒授終身會員 盼拜仁以外球會稱霸德甲
沈金康談近30載教歷：繼續追尋
大谷翔平遭管家挪用3500萬還債 私人翻譯水原一平涉非法賭博欠巨款 遭道奇解僱
莎芭倫卡為男友自殺心碎
體壇快訊：李卓耀連續5賽一輪遊
prev
next