國足遭獅城逼和 新帥頭炮未響

【明報專訊】中國國家足球隊（國足）昨晚在世界盃亞洲區外圍賽次圈C組比賽，雖藉前鋒武磊上半場頭頂腳踢梅開二度，卻在下半場連失兩球，作客被包尾的新加坡隊逼和2：2，令克羅地亞籍新帥伊雲高域未能旗開得勝，賽後3戰勝和負各一得4分續排第3，與次席泰國隊同分。同組的韓國隊在主場爆冷被泰國逼和1：1後，以7分續領前。
國足此役以武磊伙拍張玉寧和費南多攻堅，坐鎮中場的是李源一、謝鵬飛及王上源。11分鐘，王上源右路傳中予武磊頂入打開紀錄。30分鐘，他禁區內射「窩利」省中新加坡守將手部獲判12碼，他操刀卻被敵軍門將哈辛辛尼沒收。武磊完半場前把握哈辛辛尼接球甩手補中，令國足半場以兩球領前。
下半場接戰至53分鐘，新加坡「10號仔」法利斯林利射門中內柱彈入，其隊友守將積及馬拿在81分鐘再破門，終助新加坡逼和2：2，並為球隊取得世盃外首分。
韓換帥首擊僅和泰首失分
同組韓國隊在黃善洪接任暫代領隊後首擊面對泰國隊，有賽前首次向熱刺前鋒孫興慜公開道歉的李康仁先列後備，孫興慜此仗在42分鐘開紀錄，但被泰國於62分鐘扳平，最終「太極虎」被逼和1：1，賽後2勝1和得7分續居C組榜首。
至於B組日本隊藉田中碧開賽僅兩分鐘一箭定江山，主場1：0小勝朝鮮隊，賽後3戰全勝得9分。