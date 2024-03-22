偕鞠盈智港足賽前獲辦致謝儀式 黃洋：人生最難忘回憶

40歲的黃洋今年1月未有入選亞洲盃決賽周大軍後宣布退出港足，12年代表隊生涯上陣71場；36歲的鞠盈智在亞洲盃3場分組賽未獲上陣後，亦宣布告別14年港足生涯。

港足昨仗賽前在場內為兩名老將中場黃洋及鞠盈智安排致謝儀式，兩人步入球場向球迷揮手及發表感言，並由足總技術顧問郭家明、傑志門將教練郭劍橋，以及鞠盈智契妹馬芷悠致送紀念品及鮮花。

鞠盈智放輕鬆 笑言不再擔心受罵

黃洋稱感謝有這機會可向球迷及其港足生涯告別，「由我第一次用港隊球員身分在旺角場比賽，今（昨）可以在這裏接受大家的祝福和掌聲，我相信這段寶貴經歷將會是人生中最難忘一段記憶，再一次多謝大家對我和港隊一路以來支持」。「大哥」又向本報稱，有安排儀式他已很滿意，笑言「規格千祈唔好高過豪哥（陳偉豪），過去多年來只有他才有告別賽」。鞠盈智感謝球迷們十多年支持，又笑言：「今次是我入場最輕鬆一日，因為唔使再擔心在球場表現唔好而被球迷罵。」