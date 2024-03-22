偕鞠盈智港足賽前獲辦致謝儀式 黃洋：人生最難忘回憶

【明報專訊】港足昨晚在旺角大球場出戰世界盃外圍賽迎戰烏茲別克隊，賽前為今年初宣布告別港足的前隊長黃洋及中場鞠盈智舉行致謝儀式。黃洋形容這12年港足生涯經歷，是他人生中最難忘的其中一段回憶；鞠盈智則笑言不用再擔心因表現欠佳而受罵。
40歲的黃洋今年1月未有入選亞洲盃決賽周大軍後宣布退出港足，12年代表隊生涯上陣71場；36歲的鞠盈智在亞洲盃3場分組賽未獲上陣後，亦宣布告別14年港足生涯。
港足昨仗賽前在場內為兩名老將中場黃洋及鞠盈智安排致謝儀式，兩人步入球場向球迷揮手及發表感言，並由足總技術顧問郭家明、傑志門將教練郭劍橋，以及鞠盈智契妹馬芷悠致送紀念品及鮮花。
鞠盈智放輕鬆 笑言不再擔心受罵
黃洋稱感謝有這機會可向球迷及其港足生涯告別，「由我第一次用港隊球員身分在旺角場比賽，今（昨）可以在這裏接受大家的祝福和掌聲，我相信這段寶貴經歷將會是人生中最難忘一段記憶，再一次多謝大家對我和港隊一路以來支持」。「大哥」又向本報稱，有安排儀式他已很滿意，笑言「規格千祈唔好高過豪哥（陳偉豪），過去多年來只有他才有告別賽」。鞠盈智感謝球迷們十多年支持，又笑言：「今次是我入場最輕鬆一日，因為唔使再擔心在球場表現唔好而被球迷罵。」