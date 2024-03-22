港足世盃外兩球不敵烏茲別克 6263人坐滿旺角場再現紅旗 下周二再戰缺3將

壽星葉鴻輝力挽狂瀾 兩失守認優勝劣敗

港足昨仗以34歲生日的隊長葉鴻輝把關，3名中超兵茹子楠、周緣德及孫銘謙聯同艾里奧鎮守後防；中場陳肇鈞支援安永佳及一對巴西裔鋒將艾華頓及祖連奴。開賽3分鐘港足幾乎先失守，客軍隊長射手蘇梅洛度夫快腳射破葉鴻輝十指關，但球證指其手球在先判「詐糊」。該名效力意甲球會卡利亞里的前鋒於9分鐘跳頂攻門，又被葉鴻輝飛身撲出，並在20分鐘半單刀右腳燙射中柱彈出。烏茲別克隊單在上半場已錄得13次攻門，惟被葉鴻輝為首的鐵血防守悉數化解，半場互交白卷。

港足換邊後不足一分鐘取此戰首次攻門，艾華頓禁區頂左腳試射，惟角度欠奉被客軍門將尤蘇波夫接實。然而上半場連番起腳未果的蘇梅洛度夫，終在49分鐘接應圖爾貢布耶夫傳中「執雞」，為客軍打開缺口。

港足在58分鐘再有孫銘謙以逆足右腳遠射，未能命中龍門；港足5分鐘後收起安永佳及艾華頓，換入另外兩名前鋒米高及潘沛軒求變。惟烏茲別克隊於66分鐘憑角球攻勢，由阿舒爾馬托夫衝頂再下一城。米高之後在禁區頂亦有射門機會，但再被尤蘇波夫接實，終負0：2。

安達臣認前場仍難製造入球

烏軍再批旺角場質素促亞協正視

主教練安達臣賽後對賽果感失望，認為港足已踢出拼勁及充滿活力一面，更點名讚揚葉鴻輝力挽狂瀾，「在全場球迷支持下推動了球隊，但我們做得仍不夠好，在前場仍難製造入球機會，亦大意失了兩球，需再改善」。大軍今早起程前往烏茲別克首都塔什干，備戰下周二晚作客再鬥烏軍。但安達臣證實有3名球員不會隨隊，包括38歲老將艾里奧難以一周雙賽，主力艾華頓戰畢昨仗後受傷，以及中堅鐘樂安未趕及傷癒。

昨仗力挽狂瀾的葉鴻輝未能以勝利達成生日願望，他坦言對手技勝一籌，落敗也不能稱可惜，「對方一開始已給予很大壓力，球場上有一秒做得不好，人家把握到就影響結果」。他說相比亞洲盃前有集訓和友賽，是役僅得3天操練備戰，「很難重新習慣如此高速的比賽節奏」。

繼烏茲別克主帥斯雷科後，當選本仗最佳球員的蘇梅洛度夫賽後亦不滿旺角場太細小，「這些場地會對球員構成危險，希望亞洲足協正視場地質素」。對此安達臣笑言客軍日前已向他談及此事，着對方可到印度或伊朗比較場地。