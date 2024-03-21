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體育

邁阿密資格賽連過兩關 首闖ATP世巡正賽 黃澤林寫港網壇歷史

【明報專訊】港隊首席網球手黃澤林（Coleman）昨在ATP邁阿密網球大師賽傳來捷報，這名持外卡參賽的港將於男單資格賽次圈激戰逾兩小時，全場共16次發球直接得分（Ace）下，以盤數2：1反勝印度隊一哥拿加爾，職業生涯首闖ATP世巡賽正賽，為香港網壇寫下歷史新章，其世界排名亦將殺入頭200位。

現時世界排名第212位的黃澤林，生涯首戰級別僅次四大滿貫的千分級ATP大師賽即有好表現，從資格賽打起的他，在首圈先以盤數2：1擊退世界排名第89的法國隊代表加斯頓晉級。

反勝印度隊一哥 晉男單首圈鬥耶利

及至次圈，黃澤林與世界排名第97的拿加爾，雙方在首盤初段各自補住發球局，拿加爾憑較佳接發表現，於第6局率先打破港將的發球局，黃澤林首盤先輸3：6。不過，黃澤林及時調整，並再次發揮其「逆轉王」的本色，他在次盤打出逾八成的首發得分率，並且把握機會兩度破發，以6：1扳回一城。

決勝盤戰况膠着，雙方一直拉鋸，黃澤林第11局把握機會率先破發，領先6：5。即使Coleman在第12局曾發球雙錯誤並落後30：40，但隨後連得3分，以7：5奠勝。最終黃澤林在激戰2小時11分鐘下，全場共打出16次Ace，同時拿下46個致勝分，以盤數2：1反勝拿加爾，生涯首次打入ATP世巡賽正賽，將於首圈硬撼世界排名第35、塞爾維亞隊的耶利。

莎芭倫卡男友自殺亡 終年42歲

忍痛戰邁阿密賽 好友願助渡難過

另外，世界二姐莎芭倫卡的男友、前NHL匹茲堡企鵝冰球員哥治索夫（Kontsantin Koltsov）日前自殺身亡，終年42歲。莎芭倫卡與比自己年長17載的高索夫同樣來自白俄羅斯，並於2021年公開戀情。

雖然痛失摯愛，但莎芭倫卡仍落實出戰WTA邁阿密大師賽，被列為2號種子的她在首圈輪空，次圈對手為西班牙籍球員巴杜莎，後者在女單首圈以盤數2：1反勝前世界一姐夏納。

巴杜莎與莎芭倫卡份屬好友，她透露在意外發生後，曾與對方聊天，並為好友感到難過，「我在這兩天跟她聊天，她是我最好的朋友，我不想她經歷這一切苦難」。

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