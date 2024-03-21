國足征獅城 新帥伊雲高域誓取開門紅爭出線

國足今年1月在亞洲盃決賽周慘歷分組賽出局兼顆粒無收，塞籍主帥恩高域隨之「下課」，換上同來自巴爾幹半島的伊雲高域。國足在世盃外C組暫取1勝1負，得失球差不及泰國隊屈居第3。此戰面對兩戰全敗的新加坡隊，70歲的伊帥前晚在賽前記招強調絕不輕敵，「足球不存在絕對的強隊或弱隊。我們尊重對手，同時也尊重自己，帶着決心比賽，排名不代表任何東西」。他另透露，陣中巴西裔入籍射手艾克森可候命，「即使沒辦法踢90分鐘，他上場能為球隊帶來很大幫助」。另中場戴偉浚落選國足大軍名單。

黃善洪首領韓迎泰 冀為球迷踢出表現

富安健洋續約阿仙奴 傷癒未隨日鬥朝

韓國隊在亞洲盃4強出局後，經歷球隊內訌及解僱主教練奇連士文等風波，今晚由U23主教練黃善洪暫代領軍迎戰泰國隊。世盃外兩戰全勝的「太極虎」，這次如常徵召在亞洲盃被指曾起爭執的球星孫興慜和李康仁；黃善洪早前強調，球隊需藉此戰彌補球迷過去的失望。

此外，B組的日本隊今晚將主場迎戰宿敵朝鮮隊，是兩軍自2017年12月東亞盃決賽周以來首次交手。而因剛傷癒未列今次大軍的「藍武士」後衛富安健洋，昨則落實與英超勁旅阿仙奴續約，據報合約至到2026年夏天。