明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足「爆棚」旺角場迎烏茲別克 世盃外次圈爭勝 賽前黃洋鞠盈智獲辦致謝儀式

【明報專訊】香港足球代表隊再次踏上世界盃亞洲區外圍賽次圈旅途，今晚8時將在旺角大球場迎戰勁旅烏茲別克隊，將懸掛象徵「爆棚」的紅旗。主教練安達臣認為，在旺角場迎敵氣氛較在香港大球場好，並盼藉此幫助提升球隊表現。另外，今仗賽前將為今年初宣布告別港足的黃洋同鞠盈智舉行致謝儀式。

香港vs.烏茲別克 港台電視32台 晚上20：00直播

港足在世盃外次圈E組首兩仗，分別作客0：4不敵伊朗隊及主場2：2逼和土庫曼隊。大軍昨宣布傑志後衛羅梓駿因傷退隊，安達臣昨賽前記招另透露，日前在港超傷及肩膀的東方中堅鐘樂安亦無緣上陣，「他仍有明顯痛楚，明（今）日將有磁力共振掃瞄（MRI）報告，看看能否趕及下周日前復操，然後出戰下周二作客烏茲別克」。他另提及祖連奴及艾里奧日前戰畢港超有輕傷但已無礙，連同補選的余煒廉及門將龐焯熙，今仗有23名球員可候命。

安達臣料氣氛較香港大球場佳

港足繼去年3月23日友賽新加坡隊後，再於旺角場出戰國際A級賽。今仗單場門票及連同6月對伊朗隊的主場套票，均在本月初開賣一日內售罄，勢再現象徵「爆棚」的紅旗。安帥亦滿意賽事安排在旺角場舉行，「所有球員喜歡旺角場多過香港大球場，他們都習慣在這裏踢波。這裏的氣氛較大球場好，門票也售罄了，或許這能幫助我們踢出好表現」。而香港足總昨宣布，今仗賽前將為今年初宣布告別港足的黃洋同鞠盈智舉行致謝儀式，表揚兩人為港征戰逾10年的貢獻。

周緣德中超未「地標」 自信狀態仍足

葉鴻輝迎34歲牛一 誓爭勝作禮物

25歲中堅周緣德出戰亞洲盃後從傑志轉投河南酒祖杜康，但至今未曾在中超上陣，惟他未擔心狀態因此下滑，「雖未在中超登場，但有在熱身賽上陣。當地訓練強度十分高，很多時一日兩課，確保上陣時間少的球員都能維持狀態」。

此外，今日迎來34歲生日的門將葉鴻輝笑言，過去生辰都碰上國際賽期，對此已見慣不怪，願望亦只有一個，就是全力為港足爭勝，「這場和波都不樂觀，一定要全取3分，才可保持出線機會」。港足這次大軍後防陣容不整，葉鴻輝仍深信球隊有力應付烏茲別克來襲，「無論陣容如何、甚麼對手都好，都是要踢得進取、壓迫」。

烏茲別克擁6旅歐兵 主帥籲提防港入籍兵

世盃外1勝1和的烏茲別克隊世界排名第66位，較港足高88位，今屆亞洲盃在8強僅互射12碼不敵最終奪冠的東道主卡塔爾隊。他們這次23人大軍有6名旅歐兵，包括今季被羅馬外借至卡利亞里的28歲射手蘇梅洛度夫。

該隊斯洛文尼亞籍主帥斯雷科稱，港足近期戰績看似疲弱，但從亞洲盃賽事所見有數名巴西裔球員在陣下創造不少機會，叮囑麾下必須提防。對於比賽場地旺角場，他則稍有微言，「這場地比較細小，不知道為何會這樣」。

上 / 下一篇新聞