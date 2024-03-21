港足「爆棚」旺角場迎烏茲別克 世盃外次圈爭勝 賽前黃洋鞠盈智獲辦致謝儀式

香港vs.烏茲別克 港台電視32台 晚上20：00直播

港足在世盃外次圈E組首兩仗，分別作客0：4不敵伊朗隊及主場2：2逼和土庫曼隊。大軍昨宣布傑志後衛羅梓駿因傷退隊，安達臣昨賽前記招另透露，日前在港超傷及肩膀的東方中堅鐘樂安亦無緣上陣，「他仍有明顯痛楚，明（今）日將有磁力共振掃瞄（MRI）報告，看看能否趕及下周日前復操，然後出戰下周二作客烏茲別克」。他另提及祖連奴及艾里奧日前戰畢港超有輕傷但已無礙，連同補選的余煒廉及門將龐焯熙，今仗有23名球員可候命。

安達臣料氣氛較香港大球場佳

港足繼去年3月23日友賽新加坡隊後，再於旺角場出戰國際A級賽。今仗單場門票及連同6月對伊朗隊的主場套票，均在本月初開賣一日內售罄，勢再現象徵「爆棚」的紅旗。安帥亦滿意賽事安排在旺角場舉行，「所有球員喜歡旺角場多過香港大球場，他們都習慣在這裏踢波。這裏的氣氛較大球場好，門票也售罄了，或許這能幫助我們踢出好表現」。而香港足總昨宣布，今仗賽前將為今年初宣布告別港足的黃洋同鞠盈智舉行致謝儀式，表揚兩人為港征戰逾10年的貢獻。

周緣德中超未「地標」 自信狀態仍足

葉鴻輝迎34歲牛一 誓爭勝作禮物

25歲中堅周緣德出戰亞洲盃後從傑志轉投河南酒祖杜康，但至今未曾在中超上陣，惟他未擔心狀態因此下滑，「雖未在中超登場，但有在熱身賽上陣。當地訓練強度十分高，很多時一日兩課，確保上陣時間少的球員都能維持狀態」。

此外，今日迎來34歲生日的門將葉鴻輝笑言，過去生辰都碰上國際賽期，對此已見慣不怪，願望亦只有一個，就是全力為港足爭勝，「這場和波都不樂觀，一定要全取3分，才可保持出線機會」。港足這次大軍後防陣容不整，葉鴻輝仍深信球隊有力應付烏茲別克來襲，「無論陣容如何、甚麼對手都好，都是要踢得進取、壓迫」。

烏茲別克擁6旅歐兵 主帥籲提防港入籍兵

世盃外1勝1和的烏茲別克隊世界排名第66位，較港足高88位，今屆亞洲盃在8強僅互射12碼不敵最終奪冠的東道主卡塔爾隊。他們這次23人大軍有6名旅歐兵，包括今季被羅馬外借至卡利亞里的28歲射手蘇梅洛度夫。

該隊斯洛文尼亞籍主帥斯雷科稱，港足近期戰績看似疲弱，但從亞洲盃賽事所見有數名巴西裔球員在陣下創造不少機會，叮囑麾下必須提防。對於比賽場地旺角場，他則稍有微言，「這場地比較細小，不知道為何會這樣」。