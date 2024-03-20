體壇快訊：林書豪治療違禁藥規定停賽5場

兩利物浦名宿下月七欖與港將交流

香港國際七人欖球賽下月5至7日假香港大球場上演，英超利物浦名宿門將大衛占士和守將希比亞將訪港觀賽，並在煞科日與港隊欖球好手禾獲特及蘇禮文上演一場跨運動項目切磋，以巨大充氣標靶比併傳球準繩度。

浸大戶外羽毛球賽奪2金1銀

首屆全港戶外羽毛球錦標賽（學界組）上周在九龍公園七人足球場收官，香港浸會大學在大專組包辦2金1銀，包括男雙的蔣焯行／關博匡、女雙代表楊婥彤／鍾雨桐，分途在決賽鬥至決勝局以3：2反勝香港大學奪冠。吳梓程/洪承楓則於混雙決賽以1：3負香港科技大學羅苑彤／余文傑得亞軍。

池江璃花子奪巴奧100蝶資格

抗癌女泳將池江璃花子昨在巴黎奧運日本隊選拔賽，於女子100米蝶泳決賽以57.3秒獲亞軍，取得奧運參賽資格。現年23歲的她在2019年2月罹患白血病後經歷10個月治療，在2021年復出並代表日本出戰東京奧運4×100米混合泳接力，今屆第3次出戰奧運。

莎芭倫卡42歲男友猝逝

白俄羅斯冰球總會稱，前國家隊代表哥治索夫於當地時間周一猝逝，終年42歲。他是應屆澳洲網球公開賽女單冠軍、25歲同胞莎芭倫卡的男友。據報兩人於2021年中開始交往，暫時未知世界排名第2的莎芭倫卡會否退出邁阿密大師賽。