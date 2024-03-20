達海飛坐正 港單車隊首聘外籍總教練

逾10人應徵脫穎而出 未立短期國際賽戰績指標

紅褲子出身的達海飛在運動員時期為場地單車長距離車手，並於1988年及1992年代表法國隊出戰兩屆奧運。他在退役後轉執教鞭，分別成法國及哈薩克隊總教練，並於2018年起加入港隊教練團。

梁鴻德透露，有逾10人應徵港隊總教練一職，經總會及體院的面試後，達海飛終脫穎而出。港隊正處於爭奪巴黎奧運資格的重要關頭，梁鴻德期望確定總教練人選能穩定軍心，但他強調港隊正值新舊交替階段，除了沈金康教練榮休，李慧詩、梁峻榮等骨幹亦相繼退役，故其目光放得較遠，「我們不會要求港隊短期內在世界賽、國家盃、奧運等國際賽有好成績，但希望亞洲賽可維持有獎牌，並將目光放到下屆（名古屋）亞運及（洛杉磯）奧運」。

港隊中長距離組現時在雲南出戰全國聯賽，下月7日將赴加拿大備戰最後一站國家盃，續爭奧運積分。達海飛曾透露完成國家盃後，將會安排港隊到歐洲集訓寓賽於操，梁鴻德也期待對方有助港隊培育新血。