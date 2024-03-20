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體育

森林違規扣4分降尾三 班主大怒考慮上訴

【明報專訊】諾定咸森林因違反營利和可持續發展（Profit and Sustainability Rules；簡稱PSR）條例，前晚被英超賽會罰扣4分，隨即以29戰得21分由尾四跌落尾三，分別領前尾二般尼及包尾錫菲聯4分和7分。森林昨表示對判決極度失望，而憤怒的班主馬連拿基斯則考慮上訴。

超虧損上限逾3億 今季第2隊遭扣分

英超賽會宣布，由於諾定咸森林早前承認其虧損，較PSR條例的虧損上限6100萬鎊（約6.1億港元）超出3450萬鎊（約3.4億港元），所以被獨立委員會判罰在聯賽扣減4分。森林隨即以21分跌落尾三，落後升上尾四的盧頓1分。森林成為繼愛華頓後，今季第2支因相同條例而被處罰的英超球隊，惟「拖肥」經上訴後，已改判扣6分，暫以25分名列尾五。森林昨回應 ，對扣分兼即時生效的決定感到極度失望及出乎意料，又指賽會沒考慮球會的獨特情况及其緩解措施，而且損害聯賽的完整性和競爭力。

李斯特城同被指違規 月內公布帳目

另據英國《天空體育》報道，今季降落英冠的李斯特城涉嫌上季降班前，同樣違反PSR條例而面對指控，其帳目將於本月稍後公布，預計這支暫排英冠次席的英超前冠軍，將有逾英超賽會允許的1.05億鎊（約10.4億港元）損失。

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