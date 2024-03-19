體壇快訊：陳達伙威爾遜戰港明星賽

英單車星將祖芝退役

英國單車隊星將祖芝昨於社交網Instagram宣布退役，這名31歲車手接受《BBC》專訪時表示，對同為退役單車手的丈夫堅尼說出「不想再踩單車」後如釋重負，期望將來有更多時間陪伴家人。祖芝曾在奧運合共奪得5面金牌，並擁有7座世界冠軍頭銜。

當錫雙雙領俠淘金

達拉斯獨行俠昨於NBA常規賽在主場迎戰衛冕之師丹佛金塊，憑斯洛文尼亞籍球星盧卡當錫貢獻「雙雙」的37分及10個籃板，加上正值齋戒月的艾榮亦攻入24分，包括一記左手拋投壓哨入球，終以107：105絕殺對手。金塊落敗後，五連勝走勢告終兼被奧克拉荷馬雷霆壓過跌回西岸次席。

卡辛斯續約永豐雲豹

33歲前NBA名將卡辛斯昨落實與台灣T1聯賽球隊桃園台啤永豐雲豹續約，繼1月之後再為該隊披甲。這名四次入選NBA全明星的前美國男籃成員，預計4月中抵台，並隨桃園台啤永豐雲豹戰畢餘下賽季，包括球隊兩鬥臺北戰神及作客高雄全家海神的3場常規賽。