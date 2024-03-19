體壇快訊：陳達伙威爾遜戰港明星賽

【明報專訊】香港國際桌球明星挑戰賽將於下周一假伊利沙伯體育館展開，賽會昨宣布邀請世界殘障桌球協會的中國大使陳達及香港傷健桌球協會的林啟明，分別伙拍2019年德國大師賽冠軍加利威爾遜及國家隊超新星斯佳輝進行表演賽。
英單車星將祖芝退役
英國單車隊星將祖芝昨於社交網Instagram宣布退役，這名31歲車手接受《BBC》專訪時表示，對同為退役單車手的丈夫堅尼說出「不想再踩單車」後如釋重負，期望將來有更多時間陪伴家人。祖芝曾在奧運合共奪得5面金牌，並擁有7座世界冠軍頭銜。
當錫雙雙領俠淘金
達拉斯獨行俠昨於NBA常規賽在主場迎戰衛冕之師丹佛金塊，憑斯洛文尼亞籍球星盧卡當錫貢獻「雙雙」的37分及10個籃板，加上正值齋戒月的艾榮亦攻入24分，包括一記左手拋投壓哨入球，終以107：105絕殺對手。金塊落敗後，五連勝走勢告終兼被奧克拉荷馬雷霆壓過跌回西岸次席。
卡辛斯續約永豐雲豹
33歲前NBA名將卡辛斯昨落實與台灣T1聯賽球隊桃園台啤永豐雲豹續約，繼1月之後再為該隊披甲。這名四次入選NBA全明星的前美國男籃成員，預計4月中抵台，並隨桃園台啤永豐雲豹戰畢餘下賽季，包括球隊兩鬥臺北戰神及作客高雄全家海神的3場常規賽。