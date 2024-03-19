港足開操備戰世盃外 兩鬥烏茲別克 安達臣認未與足總談去留專注領軍

【明報專訊】香港足球代表隊本周起在世界盃亞洲區外圍賽次圈兩鬥烏茲別克隊，先於周四晚上8時在旺角大球場出賽，再於下周二作客再戰。大軍昨午在將軍澳足球訓練中心開操，其中屢傳獲挖角的主教練安達臣回應傳聞時表示尚未與香港足總商討去留，但強調現階段只專注帶領港足。
鐘樂安羅梓駿因傷缺首操
港足決選24人在首日操練中，主力前鋒艾華頓聯同日前為傑志在港超踢足的艾里奧，以及剛於聯賽受傷的鐘樂安和羅梓駿均未隨隊操練；另兩名「藍鳥」鋒將祖連奴及潘沛軒參與部分訓練後，均提早步回健身房另作訓練。安達臣收操後表示，鐘樂安因肩傷未能操練，但仍望該東方中堅能趕及復出，出戰其大港腳首場國際A級賽，「他具備經驗及閱讀球賽能力，當球隊更多時候需要防守，他就顯得重要」。
安達臣由去年杭州亞運到今年1月領軍出戰亞洲盃決賽周期間，屢傳獲不同球隊招手，合約明夏屆滿的他被問到前景時，僅回應在亞洲盃後未與香港足總商討去留，「我目前只專注帶領港足出戰本月和6月各兩場（世盃外），沒有人來跟我談過（去留）。若有『好事』發生在我身上，就是我會找足總方面談」。
後防人腳不整 梁諾恆染疫落選
安達臣另交代部分球員落選原因，包括中堅梁諾恆因浙江隊通知其因染疫未能歸隊，「我們只收到浙江隊的信息，稱他（梁諾恆）感染新冠病毒未能返港，我不想就此再說更多」。上月入籍的理文中堅杜度，因傷無緣在此國際賽期演處子戰；至於傷癒復出的傑志左閘陳晉一及理文中場黃威，安達臣認為他們狀態仍未足，故未有徵召。連同未傷癒的中堅勞烈斯，防線未能以完整人腳出戰。
對於孫銘謙、周緣德及安永佳新季轉戰中超，安達臣期望眾人立即對球隊起作用言之過早，但認為更多人踏足更高水平聯賽是好事，「一些球員踢了兩場，一些球員尚未出場，對港足未來一定有益，只是現在談期望有點早」。在卡塔爾出戰亞洲盃後返港兩個月，陣中大部分球員從高強度賽事回到港超賽場，安帥坦言麾下狀態下滑在所難免，「這情况很難處理，但必須習慣，強度不足、球賽質素參差，港超就是如此」。