港足開操備戰世盃外 兩鬥烏茲別克 安達臣認未與足總談去留專注領軍

鐘樂安羅梓駿因傷缺首操

港足決選24人在首日操練中，主力前鋒艾華頓聯同日前為傑志在港超踢足的艾里奧，以及剛於聯賽受傷的鐘樂安和羅梓駿均未隨隊操練；另兩名「藍鳥」鋒將祖連奴及潘沛軒參與部分訓練後，均提早步回健身房另作訓練。安達臣收操後表示，鐘樂安因肩傷未能操練，但仍望該東方中堅能趕及復出，出戰其大港腳首場國際A級賽，「他具備經驗及閱讀球賽能力，當球隊更多時候需要防守，他就顯得重要」。

安達臣由去年杭州亞運到今年1月領軍出戰亞洲盃決賽周期間，屢傳獲不同球隊招手，合約明夏屆滿的他被問到前景時，僅回應在亞洲盃後未與香港足總商討去留，「我目前只專注帶領港足出戰本月和6月各兩場（世盃外），沒有人來跟我談過（去留）。若有『好事』發生在我身上，就是我會找足總方面談」。

後防人腳不整 梁諾恆染疫落選

安達臣另交代部分球員落選原因，包括中堅梁諾恆因浙江隊通知其因染疫未能歸隊，「我們只收到浙江隊的信息，稱他（梁諾恆）感染新冠病毒未能返港，我不想就此再說更多」。上月入籍的理文中堅杜度，因傷無緣在此國際賽期演處子戰；至於傷癒復出的傑志左閘陳晉一及理文中場黃威，安達臣認為他們狀態仍未足，故未有徵召。連同未傷癒的中堅勞烈斯，防線未能以完整人腳出戰。

對於孫銘謙、周緣德及安永佳新季轉戰中超，安達臣期望眾人立即對球隊起作用言之過早，但認為更多人踏足更高水平聯賽是好事，「一些球員踢了兩場，一些球員尚未出場，對港足未來一定有益，只是現在談期望有點早」。在卡塔爾出戰亞洲盃後返港兩個月，陣中大部分球員從高強度賽事回到港超賽場，安帥坦言麾下狀態下滑在所難免，「這情况很難處理，但必須習慣，強度不足、球賽質素參差，港超就是如此」。