迪亞路加時奠勝 領曼聯晉英足盃4強 破利物浦四冠夢 碰高雲地利爭入決賽保今季錦標希望

英超排第6的曼聯，昨在英足盃8強坐陣奧脫福球場迎戰宿敵利物浦，有前鋒海倫及閘衛雲比沙卡復出，甫開賽即展現爭勝決心，10分鐘由中場麥湯米尼門前補射先開紀錄，惟紅軍於完半場前3分鐘內，由阿歷斯麥卡里士打及穆罕默德沙拿連下兩城反超前。

利物浦於70多分鐘先後換走中場蘇保斯拉爾及沙拿後開始受壓，結果紅魔由後備入替的翼鋒安東尼馬菲奧斯，於87分鐘轉身用非擅長右腳攻門破網扳平。曼聯在完場前曾有反勝機會，但拉舒福特接應長傳半單刀射門柱邊出界。雙方法定時間踢成2：2須加時。

坦帥讚此勝仗足以載入史冊

紅軍於加時上半場結束前，由哈維艾利諾射門省中基斯甸艾歷臣改變方向入網，領先3：2。紅魔於加時下半場一度將中堅哈利馬古尼推前任中鋒、隊長般奴費南迪斯及安東尼墜後分任中堅及左閘，陣式「有前無後」，結果112分鐘前場逼搶成功，此前屢失機的拉舒福特終破網扳平，加上補時1分鐘曼聯防守角球後打反擊，阿歷真度加拿祖助攻予阿密特迪亞路妙射得手，亦是這名21歲小將在紅魔首個入球，有黃牌在身的他因入球後脫衣慶祝，被球證罰兩黃一紅逐離場，但仍無礙紅魔反勝4：3，4強將於溫布萊球場面對英冠的高雲地利；衛冕的曼城則鬥車路士。

曼聯繼去年底英超作客0：0悶和利物浦，今季兩鬥紅軍不敗，領隊坦夏格形容踢出一場可載入史冊的比賽，認為麾下在首30分鐘更踢出今季最佳表現，「我們此前經歷了很多挫折，但球員相信球隊的風格，把握了機會，表現和態度都很好，展示出要贏這仗的強烈信念和決心。當能夠擊敗利物浦時，往後就能擊敗任何對手」。坦夏格稱今季餘下目標是爭奪足總盃冠軍，以及在聯賽爭取下屆歐聯席位。

迪亞路為忘形慶祝致被逐道歉

絕殺功臣迪亞路賽後形容為夢想成真，又為入球後忘記之前拿過黃牌致歉，「為曼聯入球奠勝是我的夢想，可能是我一生中最好的入球，這將給我很大信心」。

至於利物浦領隊高普則大方祝賀對手道：「恭喜曼聯，他們此役展示出強大的戰意，這亦是我首次見到麾下踢得如此掙扎，這或與我們近期征戰頻頻有關。」