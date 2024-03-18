李思穎全能賽列12感失望 場地國家盃煞科 入座率近八成創3日新高

女子全能賽以10公里記分賽的形式舉行資格賽，港隊「小車神」李思穎憑第3個衝分圈首名衝線取5分，順利晉級主賽圈。李思穎在頭兩項的捕捉賽和配速賽累積40分升上第10，於淘汰賽在全場車迷高呼「加油」、「頂住」的打氣下突圍，壓線反勝國家隊車手劉佳麗逃出生天，最後以第10名完賽收穫22分。

港將在最後80圈的記分賽中，僅第2個及最後得分雙計的衝分圈共取4分，終以66分得第12。日籍星將梶原悠未及內野艷和包辦頭2，愛爾蘭隊的基莉絲比得季軍。另外，港隊代表曹棨光／朱浚瑋在男子麥迪遜資格賽第2組排第10，無緣晉級。

李思穎賽前期望於主場突破在國家盃全能賽的個人最佳成績第7名，她坦承對本仗結果感失望，「今（昨）日不太清醒，各方面處理得不太好。可能主場令我有點壓力，與多名世界級選手同場會擔心能力不行，很多時太猶豫，不敢大膽向前搶位」。

港隊今赴雲南轉戰公路聯賽

至於港隊署任教練達海飛為3日賽事作結，直言眾將皆有進步空間，但算滿意麾下表現，「我們都是首次在親友面前於主場作賽，這是一個新的體驗」。對於李思穎在全能賽的發揮，他不諱言可做得更好，尤其於記分賽應更主動爭分，「記分賽這個名字，意味你要獲得分數。就像足球一樣，你不會連失多球，等到最後一分鐘才嘗試入球」。

港隊今日轉赴雲南出戰公路聯賽，隨後返港稍作調整，下月7日將飛往加拿大準備最後一站國家盃。達海飛續指，自己對於港隊爭奪巴黎奧運資格感樂觀，並會為此努力到最後一刻。