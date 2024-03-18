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體育
2024年3月18日星期一
曼城六連闖英足盃4強 兩幸運入球挫喜鵲 哥帥促麾下國際賽避受傷
熱刺英超負富咸爭四失利 孫興慜嘆失望
拜仁德甲反勝達斯泰特 卡尼破地標球季入球紀錄後傷出
港足公布24人大軍鬥烏國 杜度因傷落選
傑志女隊兩將轉戰日本 蘇鎧霖離隊前起孖完美告別
卡斯米路因傷退出巴西大軍名單
體壇快訊：阿蘇獻傳射領邁阿密贏波
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李思穎全能賽列12感失望 場地國家盃煞科 入座率近八成創3日新高
楊礎搖女子凱林賽初賽止步 冀平常心續爭巴奧席位
劉慕裳封后 破K1超聯6年錦標荒
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【明報專訊】（請看附圖）
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