體壇快訊：吳安儀無緣世界賽決賽

港花劍隊華盛頓賽傳捷報

華盛頓花劍大獎賽昨於美國開打，港隊派出6男3女參戰，陳諾思在女花資格賽小組賽6戰全勝，總排名第一直接出線，偕符妤名分途於正賽64強鬥東道主劍手。至於男花的張家朗和蔡俊彥則憑世界排名直入正賽。

港將運動嘉年華分享歷練

由港協暨奧委會呈獻的「無憂追夢延續運動緣運動嘉年華」嘉許禮昨圓滿舉行，單車名宿黃金寶、七欖港將姚錦成與關煒霖分享由運動員蛻變成不同角色的心路歷程。另外，香港體育學院昨起一連兩日舉行開放日，讓已預約的公眾入場參觀香港精英運動員的訓練設施，以及試玩相關項目。

基丁安東尼首闖全英賽決賽

全英羽毛球公開賽昨演4強階段，其中日前淘汰世界一哥安賽龍的印尼隊星將基丁安東尼，昨以局數2：1反勝法國隊的基士圖波波夫，職業生涯首闖此項千分級賽決賽。女雙方面，韓籍2號種子白荷娜／李紹希以2：1挫3號種子的同胞組合金昭映／孔熙容，決賽將鬥日籍6號種子松山奈未／志田千陽。

東方公布亞冠外圍賽名單

香港東方在去年贏得東南亞職業籃球聯賽（ABL）及甲一聯賽雙料冠軍，球隊昨晚舉行慶功宴，同時宣布下月出戰亞冠盃外圍賽的大軍名單。東方與馬來西亞、印尼及蒙古球隊同處A組，吳松峻和葉耀邦將以借將身分加盟，而麥洛連、基拔和新簽入的Isiah Eisendorf則列為外援。