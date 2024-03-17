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體育

偕李思穎國家盃麥迪遜賽主場列第10 梁穎儀嘆未慣新衣顏色

【明報專訊】UCI國家盃場地單車賽香港站昨於將軍澳單車館續演，港隊「小車神」李思穎（Ceci）伙梁穎儀在主場出戰女子麥迪遜賽，惟兩人在12個衝分圈皆未取分，終位列第10。梁穎儀透露賽前兩周更換新戰衣，兩人未慣顏色而錯過牽手交接棒，但她拒以此作藉口，期望下站於加拿大做得更好。

UCI國家盃場地單車賽 香港站煞科日 myTVSuper920台 早上08：55/下午15：55直播

港隊代表李思穎／梁穎儀在女子麥迪遜賽聯手出擊，兩人在120圈賽事、共12個衝分圈皆未能取分，最後數圈更出現失誤，未能牽手交接棒，終以第10名完賽。相反其巴黎奧運資格競爭對手烏茲別克隊，在亞運金牌車手薩比蓮絲卡雅領軍下於第4個衝分圈取得1分，終位列第8；日本、新西蘭及荷蘭隊則分列三甲。

放眼加拿大站爭奧運資格

楊倩玉現身打氣讚表現不錯

梁穎儀賽後表示，今站得第10已比上月在澳洲阿德萊德站的第13名有進步，算是達成賽前「每場都有進步」的小目標。但談及交接棒失誤，她透露或與賽前換新戰衣有關，「我們很累的時候，腦袋仍很習慣以前的隊服，有一刻會想『為何找不到紅色？』，但我們應要準備好，這是不應出現的狀况」。

由公路賽出身的梁穎儀，笑言過往害怕於鑊場作賽，但與李思穎合作後，慢慢找到箇中樂趣，「人總喜歡做自己擅長的東西，但我今年跳出舒適圈，讓自己嘗試多一點東西，我現在28歲了，再不嘗試還待何時？雖然Ceci比我年輕，但她像師姐一樣跟我分享經驗，我們在合作的3場比賽中，默契愈來愈好」。

港隊仍為爭奪巴黎奧運的女子麥迪遜賽資格而努力，但梁穎儀稱不會刻意去想，只盼下月在加拿大站交出最好表現，「能去奧運固然是好，但亦不會強求，因為老是想着壓力會更大」。

與李思穎在杭州亞運聯手摘銀的楊倩玉，今屆因傷未參戰，但她與逄瑤及繆正賢一同到單車館為隊友打氣。楊倩玉笑言「今（昨）日專程為Ceci打氣」，又指對方表現出色，在追趕方面做得不錯。李思穎今在煞科日將戰女子全能賽續爭佳績。

翁浚皓凱林賽半準決賽止步 仍寫個人最佳成績

另外，應屆亞洲賽銅牌得主翁浚皓昨在男子凱林賽力戰至半準決賽，並在第1組排第6，隨後於復活賽次組敬陪末席未能再晉級，但仍寫個人最佳成績；隊友杜棹熙則於初賽復活賽止步。

至於吳思穎在女子爭先賽200米資格賽以11.606秒排第37，隊友楊礎搖慢0.024秒緊隨其後。中長距離組方面，港將曹棨光在男子全能賽以第22名完賽。

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