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體育

男拔萃睽違9年再奪男足精英賽 3：1反克英華 港超兵趙正宇梅開二度膺MVP

【明報文章】全港學界精英足球比賽昨演決賽，上屆亞軍拔萃男書院雖先失守，但陣中港超兵趙正宇梅開二度並交出助攻，協助男拔萃以3：1反勝英華書院，睽違9年再登學界足球之巔，校史第4次奪冠。而趙正宇賽後更大熱當選賽事最有價值球員（MVP）。

今屆已贏得港九區第一組（D1）男甲及男乙冠軍的男拔萃，昨仗如料搶佔上風，惟23分鐘先被英華的鄧當覺反擊得手。不過男拔萃只落後了5分鐘，便由中場大將趙正宇左腳施射扳平。該名標準流浪18歲小將更在32分鐘接應連朗狄橫傳撞射再下一城，助男拔萃半場以2：1反超。英華換邊後早段曾狂攻未果，反於60分鐘再被趙正宇交出妙傳，由張翱雲替男拔萃取得「保險球」。男拔萃終以3：1拿下勝利，繼2014/15學年後再封王。

教練讚趙成熟「拯救全隊」

即將中六畢業的趙正宇賽後大熱當選賽事MVP，他賽後承認昨仗先落後感意外，「決賽能獲得的機會不多，對手先把握到，幸好我們很快追平」。經歷逾半季職業賽場洗禮，趙正宇的進步亦獲教練馮凱文認同，「雖然他有時場上好像不見影，但一出現真的是拯救全隊。始終踢了港超成熟不少，表現淡定」。

馮凱文又表示，球隊今屆重返榮耀，關鍵在於球員心態轉變，「之前啲仔輸完，喊咗一場就冇咗件事；呢班喊完知道有何不足，今年很有決心捲土重來」。

此外，上屆冠軍聖若瑟書院在季軍戰憑蘇子然及曾斫然的入球，以2：0擊敗香港國際學校。

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