曼聯英足盃誓破紅軍保爭標希望 海倫復出領魔掛帥 坦夏格力保拉舒福特拒放售

曼聯vs.利物浦 myTVSuper902台 晚上23：30直播

曼聯於英超28戰得47分排第6，與榜首阿仙奴相差17分，意味足總盃勢成今季爭標唯一希望。紅魔今晚8強在奧脫福球場迎戰利物浦，領隊坦夏格在賽前記者會證實養傷多時的英超2月最佳球員海倫、中堅哈利馬古尼及右閘雲比沙卡均已復操，有望今仗披甲。

兩隊去年12月聯賽在晏菲路球場交手悶和0：0。坦夏格表示，利物浦今季表現非常穩定，球隊要發揮出最佳水平才能擊敗對方，「球隊自1月以來一直表現不錯，贏了很多比賽。當對方防線出現破綻時，我們總能把握機會，早前我們對曼城時，已證明雙方差距真的非常少，完全有能力可取勝，今仗球隊要繼續踢出信念和鬥志」。對於拉舒福特再與巴黎聖日耳門（PSG）扯上關係，坦夏格重申對方仍有約在身，「我們上季不是為了出售他而跟他簽4年新約，他是球隊計劃一部分」。

沙拿當勇攻堅 高普冀紅軍迷震聲威

不過，曼聯今季聯賽至今已被攻門多達467次，在歐洲五大聯賽中與韋斯咸並列第3，僅次於英超護級分子的錫菲聯及盧頓。在賽事常被對手製造攻門的問題，勢成紅魔今仗以至往後賽事最大隱憂。

利物浦在日前歐霸16強次回合主場6：1大炒布拉格斯巴達晉級，傷癒後首復任正選的穆罕默德沙拿交出1入球及3次助攻，領隊高普賽前確認，除了這名埃及隊球星已準備好對曼聯攻堅，中場賴恩格雲貝治亦已復操可候命。高普又提及相比紅軍需3日兩賽，曼聯有一周時間備戰，期望9000名作客球迷支持球隊，又稱喜見後衛祖高美斯獲英格蘭隊徵召。

高雲地利屠狼 隔37年再晉4強

至於英冠的高雲地利昨晚憑前鋒艾利斯森斯梅開二度及夏治胡禮射入絕殺球，爆冷作客以3：2淘汰英超的狼隊，自1987年奪冠一屆後，相隔37年再闖4強。

日前在歐霸盃16強過關的韋斯咸，今晚則在英超迎阿士東維拉。在聯賽榜暫列第7的「鎚仔幫」上輪2：2逼和般尼，此役料續以查洛保雲等掛帥；維拉則有射手奧尼屈堅斯受傷，以及蘇格蘭籍中場約翰麥甘尼停賽。