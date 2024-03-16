港隊場地國家盃出師不利 男隊團體爭先賽兩度偷步遭取消資格

UCI國家盃場地單車賽香港站次日 早上09：55／下午17：55 myTVSuper920台直播

港隊派出6男7女共13人在主場出戰國家盃，當中大部分車手皆是首次在主場車迷面前作賽。港隊在男團爭先賽派出莫沚駿、杜棹熙和翁浚皓參賽，惟他們因兩次偷步被取消資格，3名車手在事後皆難掩失落。在今屆賽事只參與男團爭先賽的莫沚駿賽後說：「我第一次起步時有點緊張，導致出現失誤，尾輪在偷步時閘機夾住而飛起，差點連人帶車倒下來。我們第二次可能要更加穩陣，或者再保守些。」

莫沚駿續指，團體爭先賽三棒都有壓力，但第一棒的壓力相對較大，「因為我們要用熟習不同地方的閘機，通常有問題都是第一棒……但事情發生了也不能改變，唯有接受和記住」。港隊署任總教練達海飛對男團爭先賽被取消資格同感失望，「因為他們昨（前）日在訓練中踩出最佳表現，我們沒料到港隊甚至無法完賽」。達海飛續指團隊欠經驗，不能就此怪責單一車手，期望眾人收拾心情準備今日賽事。

至於港隊在女團爭先賽由程嬿珊、楊礎搖及吳思穎合力做出50.710秒，在11隊中敬陪末席無緣晉級，這與她們在上月亞洲賽造出的團隊最佳成績49.857秒尚有距離，但在將軍澳單車館亦算不錯的成績。

澳洲壓日本爭先賽封王

此外，澳洲隊在男子團體爭先賽決賽以0.684秒優勢擊敗日本隊，而英國隊則於女子組以0.257秒險勝世界冠軍德國隊。中長距離賽事方面，丹麥隊在男子團體追逐賽決賽挫日本隊封王，新西蘭隊在女子組決賽力壓愛爾蘭隊封后。英國隊的佩雷特和日籍星將梶原悠未淘汰賽分別贏得男、女子組冠軍。