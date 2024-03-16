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體育
2024年3月16日星期六
曼城歐聯8強再遇皇馬 阿仙奴碰拜仁 比寧咸卡尼返英作賽矚目
利華古遜歐霸驚天逆轉37場不敗 利物浦狂勝11：2晉8強
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港隊場地國家盃出師不利 男隊團體爭先賽兩度偷步遭取消資格
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鄧謝配8強止步 全英賽負國家隊 平最佳戰績
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SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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