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體育

體壇快訊：不敗理文今再鬥東方

【明報專訊】港超榜首理文今晚6時作客旺角大球場對排第3的東方，前者至今聯賽仍不敗，今季兩次打和失分的其中一場，正是去年10月底首循環在主場與東方踢成1：1。而日前賽後有39歲老將盧均宜稱完季掛靴的標準流浪，在聯賽已五連敗，今午3時於青衣運動場對晉峰爭返勝軌。

港將西國殘疾賽穿金戴銀

國際乒聯（ITTF）西班牙殘疾人公開賽昨日煞科，港將王愉程在TT7級女子單打小組單循環賽4戰全勝封后，隊友焦瑾珊則3勝1負奪銀。另王愉程伙拍挪威籍選手在TT14級女雙決賽以局數2：3負挪威組合，屈居亞軍。

吳安儀世界賽闖4強

香港桌球手吳安儀昨在東莞舉行女子桌球世界賽8強，以局數4：1擊敗印度籍的拉瑪查特蘭，將與泰籍「世一」勒查露爭入決賽。另一港將溫家琪則2：4不敵國手白雨露；白雨露的4強對手，將是英籍名將伊雲絲。

馬會下周六邀陳蕾分享

「賽馬會青少年體育記者計劃」將於下周六（23日）下午3時在會展舉行「Talk2U」系列活動，以「綻放正能量」為主題，邀請到歌手陳蕾及電台DJ黃正宜（阿正）分享追尋夢想的歷程，以及過程中遇挫折如何克服繼續前行。活動當日在計劃的YouTube頻道和Facebook專頁都有直播。

艾卡拉斯印賽4強撼史拿

卡路士艾卡拉斯及澳網冠軍史拿昨在印第安韋爾斯網球公開賽男單8強賽，同以盤數2：0分別淘汰利赫卡和阿歷山大薩維利夫，將在4強狹路相逢，另一場準決賽由丹尼麥維迪夫對湯美保羅。女單禾絲妮雅琪戰至第2盤因傷退賽，令過關的「一姐」施維雅達將與高絲蒂沃爭入決賽，而挫國家隊選手袁悅的嘉奧芙則對莎嘉里。

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