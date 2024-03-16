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體育

男拔決戰英華爭學界足球桂冠

【明報專訊】全港學界精英足球比賽今午上演冠軍爭霸。拔萃男書院與英華書院將在蒲崗村道公園球場複製10年前的決賽戲碼，爭奪學界足球最高榮譽。

英華書院vs.拔萃男書院 無綫電視81台 下午14：30直播

男拔萃上季於港九區第一組（D1）男甲及精英賽均決賽飲恨，主教練馮凱文早前透露球隊為捲土重來，季前着手苦練後場組織，不少球員因此面對新挑戰。效力港超晉峰的黃韜霖，在中六師兄鍾卓嵐未隨隊戰精英賽下，從前鋒移後客串中堅，對此感覺好玩勝於壓力，自信改踢後衛有獨特優勢，「知道中前場球員在想什麼，有利捉摸對手套路。我踢中堅亦可幫助球隊用波，做多幾腳才向前組織」。

余靖瑋拒認超額完成

至於2012／13學年盟主英華書院，今屆在D1男甲得殿軍，得以相隔7年再戰精英賽，晉級過程一球不失。中場余靖瑋今季為傑志在菁英盃分組賽後備上陣一次，是陣中僅有曾在職業賽場亮相；惟他強調在場上無分上下，隊友要互相提點。他拒以「超額完成」形容英華今屆精英賽之旅，堅信能再創佳績，「既然來到決賽，就要一氣呵成拿回冠軍。不要說『已經很盡力』，真的盡了力就不會輸」。

此外，精英賽季軍戰同日中午12時舉行，由上屆冠軍聖若瑟書院對香港國際學校。

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