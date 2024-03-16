藍月迎喜鵲有暗湧 英足盃8強開打 迪布尼或避戰

曼城今季英超首循環在主場小勝紐卡素，其後在英格蘭聯賽盃第3圈作客喜鵲派遣多名副選上陣下負0：1，及至1月在聯賽再次交手亦只能險勝3：2。曼城目前在聯賽只落後一哥阿仙奴1分，而兩軍將在稍後的國際賽檔期後大戰，故或已成「藍月」的後顧之憂。

賓韋特落選英格蘭大軍

紐卡素有今季入10球的23歲攻擊手安東尼哥頓因膝部輕傷未必披甲，但他已與兩名後衛包括愛華頓的班夫韋迪及阿士東維拉的安斯干沙，首獲英格蘭隊主帥修夫基召入大軍，備戰月尾主場友賽巴西和比利時隊。

此外，修夫基又重召在1月結束禁賽令的艾雲東尼入隊，這名今日度過27歲生辰的賓福特前鋒，去年因違反英格蘭足總的賭博條例被罰停賽8個月。惟修帥放棄徵召已落實與阿仙奴續長約的賓韋特。據報這名右閘在卡塔爾世界盃期間因私事提早離開大軍，並傳與修帥副手史堤夫賀蘭特不和。

熱刺英超征富咸爭上前四

英超同日亦舉行3場比賽，其中排第5的熱刺若在倫敦打吡作客挫富咸，便可以1分反壓明晚才有比賽的維拉，升上第4。