鄧謝配全英賽闖8強 輕取大馬組合晉級 平港隊最佳成績

早前已表明有意在今夏巴黎奧運後逐步退下來的「鄧謝配」，今屆全英賽以8號種子身分出戰，二人昨晚於混雙16強面對馬來西亞隊的陳健銘／賴沛君，首局初段雖然先失4分，但其後很快站穩陣腳，並由鄧俊文在後場連番搶攻得手，在中段已反超前，一度領先10：7。即使及後對手力追曾扳平比數，但鄧謝配在末段成功拉開，先贏一局21：17。

鄧謝配在次局初段雖同樣先落後，但很快與對方形成拉鋸局面，並打出一段4：0的功勢，再次於中段反超，一度拉開11：7，令對手需要叫暫停「止血」。不過暫停後這對港隊組合愈戰愈勇，其中謝影雪多次在前場出色變線反擊壓制對手奏效，進一步拉開比數，結果再贏一局21：11，直落兩局淘汰大馬組合陳健銘／賴沛君，自2020年後，歷來第2次躋身全英賽8強，同時亦看齊港隊在此項千分級賽的混雙最佳成績，將與國家隊組合馮彥哲／黃東萍爭入4強。

此外，另一港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔在昨晨的次圈以直落兩局21：19、21：15力克日本隊組合金子祐樹／松友美佐紀；惟女雙組合楊雅婷／楊霈霖則在次圈以直落兩局13：21、18：21不敵印度隊的塔妮莎卡絲度／艾舒維尼蓬納帕。

安洗瑩戴資穎女單同晉8強

女單方面，韓國籍世界一姐安洗瑩昨於次圈輕鬆直落兩局淘汰印度籍名將仙杜胡，8強將遇國家隊的韓悅；而3號種子的中華台北隊名將戴資穎同樣直落兩局挫韓籍球手金佳恩，將與另一國家隊好手何冰嬌爭入4強。至於男單丹麥籍世界一哥安賽龍則在16強以局數2：0淘汰國家隊的翁泓陽，將於8強面對5號種子的印尼隊星將基丁安東尼。