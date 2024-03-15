伊東純也捲性侵落選日本世盃外大軍 森保一：為保護他

早前在亞洲盃決賽周8強止步的日本隊，將於本月21及26日轉戰世界盃亞洲區外圍賽次圈分組賽，先主場後作客兩鬥朝鮮隊，此前「藍武士」在B組兩戰全勝居首，朝鮮則勝負各一以3分居次。森保一昨公布點兵名單，較為驚喜的是能踢二閘的老將長友佑都，自從前年卡塔爾世盃後再獲徵召，而除了有傷的三笘薰及剛傷癒的富安健洋落選外，早前涉性侵事件的伊東純也亦未入大軍。

森保一解釋是次未選愛將伊東純也，皆因「此舉是為了保護他，讓其先集中精神在自家球會身上」。事緣伊東年初在卡塔爾代表日本隊出戰亞洲盃期間，突被指控涉嫌於去年6月返日友賽秘魯隊的賽後，在大阪一間酒店灌醉兩名女性並性侵。不過，這名效力法甲球會蘭斯的翼鋒，及後公開否認，並入稟反控告二人報假案，要求賠償約2.2億日圓（約1200萬港元），案件正在排期待審。

澳職出櫃球員主場求婚成功

另外，在2021年成為頂級足球聯賽史上首名公開「出櫃」的約舒亞卡華路，日前在所屬澳職球會阿德萊德聯的主場內，向伴侶求婚成功。