港單車隊主場爭巴奧積分 UCI國家盃香港站明展開 李思穎盼港人入場打氣

UCI國家盃場地單車賽香港站首日 myTVSuper明早09：55／明午17：40直播

上月在場地單車亞洲賽共奪兩銀8銅佳績的港隊，將派出6男7女共13人大軍在主場轉戰UCI國家盃場地單車賽，與近400名來自50多個國家、地區的隊伍及職業單車隊的車手，爭奪世界賽資格及巴黎奧運入場券。

李思穎伙梁穎儀戰麥迪遜賽漸入佳境

自去年杭州亞運後，李思穎的麥迪遜賽拍檔從楊倩玉轉成梁穎儀，這個新組合已出戰上月國家盃澳洲阿德萊德首站賽事，以及在亞洲賽贏得銅牌。李思穎直言與梁穎儀的合作漸入佳境，「我們數年前在青年組就合作過，而且她有公路賽基礎，很多時比我更大膽、更勇於楔位」。

首次在主場出戰國家盃的梁穎儀，則為自己定下小目標，「我只想每站都有一樣東西做得比之前好，今次我希望（與李思穎）盡量留守集團前方，不要落後」。

港隊目前在女子麥迪遜賽的奧運資格排名為第15位，僅領先烏茲別克隊59分，港隊法籍署任總教練達海飛直言，李思穎／梁穎儀能否出戰巴黎奧運，香港站和下月加拿大站國家盃的表現相當關鍵，「我有信心港隊只要做好自己，便可以維持優勢」。

早前在亞洲賽獨得兩銀兩銅的李思穎，直言期待相隔5年再於主場出戰國家盃，她在全能賽將與日本隊星將梶原悠未及國家隊的劉佳麗再度交鋒，亦會在主場車迷面前硬撼挪威籍「世一」史甸貝格。

李思穎稱全能賽需由資格賽鬥起，對車手體能要求更高，而署任總教練達海飛的訓練具針對性，早前曾到大帽山騎電單車作「電兔」助港將加強體能，她坦承辛苦但好玩，「我們平時追人，但這次追電單車，他的車速可以很快，因此強度很高，但很好玩」。

被視作後李慧詩時代領軍人物感壓力

港隊「女車神」李慧詩退役，中流砥柱梁峻榮及高肇蔚亦轉任助教，故李思穎被外界視為港單車隊新任領軍人物。這名22歲港將不諱言有一定壓力，「以往大家看到Sarah（李慧詩）有很好成績，也會希望我們像之前般輝煌，但我們仍需時間去接前輩的棒，會努力發揮得最好」。

李思穎期望於全能賽突破個人最佳成績第7名，並呼籲市民入場為港隊打氣。男子中長距離組方面，朱浚瑋除了出戰全能賽，亦會伙拍曹棨光將參加麥迪遜賽。