體壇快訊：黃杜配星洲大滿貫無緣4強

黃浩聰挑戰陽明山破最快紀錄

香港越野跑好手黃浩聰日前在台灣挑戰「陽明山十連峰」，結果以2小時42分35秒完成22.5公里、共1733米攀升，打破當地「越野一哥」周青的FKT（已知最快時間）紀錄（2小時48分）。

潘啟情下月爭衛冕亞洲金腰帶

香港拳手潘啟情將於下月8日於菲律賓對陣東道主拳手法蘭西斯高，爭取衛冕WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶。他在上周已赴當地集訓，並透露日前收過日本籍前世界拳王高山勝成的對決邀請，期望衛冕完金腰帶後，仍有機會挑戰對方。

吳安儀桌球世界賽三連捷

在東莞舉行的女子桌球世界賽昨續演第3日賽事，港隊「四眼cue后」吳安儀在E組因印度隊對手退賽，不戰而勝，隨後再連贏國家隊及蒙古籍球手，取得三連勝。她今日將鬥另一東道主球手白雅茹，爭取全勝出線淘汰賽。

史拿印賽晉8強締十八連勝

22歲意籍星將史拿昨於印第安韋爾斯網球公開賽延續勇態，在男單16強直落兩盤淘汰主場的美籍球手舒爾頓，踏入2024年後15戰全勝，跨季十八連勝。世界二哥卡路士艾卡拉斯昨亦於同階段淘汰匈牙利籍的馬路辛過關。

精英運動員分享會周六展開

「賽馬會社區七人欖球計劃2024 ─ 運動全接觸嘉年華暨精英運動員分享會：運動無邊界」，將於周六起一連兩日於奧海城二期地下中庭舉行。大會分別邀得多名香港運動員出席分享會，包括港男七欖名將姚錦成及港女七欖隊長李念殷等。

南區大勝流浪暫升第3

冠忠南區昨晚於旺角大球場舉行的港超，憑艾華、史提芬彭利拿、基斯及積遜各建一功，以4：0大勝標準流浪，賽後12戰得23分暫升第3位；流浪則12戰得12分續排第6。