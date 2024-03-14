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體育

阿仙奴隔14年再闖歐聯8強 12碼射贏波圖 門將拉耶兩救歸功勤練

【明報專訊】英超一哥阿仙奴昨相隔14年首闖歐聯8強！「兵工廠」在16強次回合主場以1：0挫波圖，兩回合計各一言和，加時作賽戰果不變，主隊門將大衛拉耶於互射12碼兩度撲出射門，協助球隊以4：2勝出，並打破過去7次16強出局宿命，而此役復出把關的拉耶賽後則歸功球隊今年勤練極刑。

8強抽籤明晚7時舉行

阿仙奴在歐聯16強首回合作客以0：1負波圖，故此這仗為求晉級非勝不可。41分鐘，阿仙奴中場馬田奧迪加特直線妙傳入楔翼鋒李安度杜沙特射入領前。奧迪加特於67分鐘曾建功，卻因事前隊友前鋒夏維斯叩關時，因拉跌波圖中堅比比而被判入球無效，但亦無阻阿仙奴以1球小勝，總比數打和1：1，而加時續戰後賽果不變，須以互射12碼決勝負，結果奧迪加特、夏維斯、布卡約沙卡及迪格蘭賴斯破門，並在門將大衛拉耶先後撲出波圖左閘雲達爾拿斯文圖，以及首回合一箭定江山的翼鋒加連奴的射門下，「兵工廠」終以4：2勝出，繼2010年後再度打入歐聯8強。而8強抽籤將於香港時間明晚7時舉行。

阿仙奴領隊阿迪達說：「這是一個神奇的晚上。波圖是非常強大的對手，令我們需要透過12碼才能過關。感謝大衛拉耶，他開賽初段備受考驗，但表現出令人難以置信的決心。」28歲的西班牙國腳拉耶上場英超不能為阿仙奴把關，理由是他去夏以賓福特借將身分加盟，故此不能倒戈，但此役復出即成球隊英雄。他說：「明顯地，這對我個人來說是一種很棒的感覺，這是我首次參加歐聯，也是球隊多年來首次打入8強。這次成功屬於整支球隊，我們今季在操練12碼方面其實下過不少工夫。」

歐聯英超二擇其一 沙卡寧奪英超

此外，49歲的波圖教練干斯卡奧賽後說：「阿迪達比賽期間曾以西班牙語侮辱我的一個離世親人。」兩人賽後亦有激烈口角，而阿迪達其後以「不願置評」回應事件。另外，是役擔任電視台評述的阿仙奴名宿亨利，賽後詢問沙卡若在歐聯和英超錦標中二擇其一時，這名英格蘭隊翼鋒回應道：「假如我必須抉擇，我會選英超。但其實兩個都想要。」

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