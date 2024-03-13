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體育

陳睿琳誓游向更廣闊舞台 對游泳抱持「認真玩遊戲」 母親無條件的愛成求進動力

【明報專訊】殘障運動員征戰競技體育項目，除了比一般人付出更多努力與汗水，其家長亦給予更多支持和鼓勵。對於在杭州亞殘運勇奪兩金3銀的香港智障游泳選手陳睿琳來說，母親無條件的愛是自己一直求進的動力。20歲的她又期望對游泳維持「認真玩遊戲」的態度，游向更廣闊的舞台。

文：許嘉明

圖：賴俊傑、楊柏賢

受兄姊影響，睿琳10歲時參加暑期泳班展開習泳之路。甚具天賦的她隨即在新學年加入學校游泳隊，並獲邀加入香港智障人士體育協會的訓練隊。經過專業訓練，睿琳的成績愈趨進步，2018年在印尼雅加達舉行的亞洲殘疾人運動會一鳴驚人，於女子S14級100米蝶泳以破亞洲紀錄封后，勇奪金牌，並於SM14級200米個人混合泳摘銀；去年杭州亞殘運在親友見證下勇奪兩金3銀，更成港隊閉幕禮持旗手。

最難忘去年世界賽S14級100蝶奪金

接觸游泳之前，睿琳也試過跳舞和玩音樂，但活潑好動的她坦言喜愛運動，但「沒想過學懂游泳後，有機會代表港隊參加比賽」。講到最難忘的賽事，睿琳毫不猶豫指出在去年世界賽贏得S14級100米蝶泳金牌，藉此取得巴黎殘奧入場券一役，令自己在心態上有顯著成長，「我知道這個比賽對爭取殘奧資格好重要，賽前一直都很繃緊，好像感到好大壓力。但我之後重新認識游泳，覺得以一種認真的玩遊戲的態度去游，這樣才可游得長久」。

透過游泳，睿琳學會面對挫敗，也學懂逆境自強。她笑言過往容易受打擊，游不到個人最佳成績便會感到要生要死，但她從訓練和比賽建立自信，也明白運動路上未必能一帆風順，「游泳是困難的，不是因為訓練很辛苦，而是你不知道自己在比賽會否展現進步，但你只能堅持下去。所有運動員都經歷過低潮或挫折，我並非孤單一人」。

睿琳續稱習泳有助擴闊社交圈子，自信心亦隨之提升，「我認識到一班隊友，亦有很好的教練，他們很願意跟我溝通，亦教會我很多東西，令我更有信心表達自己，整個人都開心多了」。游泳雖為個人項目，但她認為團隊練習的良性競爭，可推動彼此進步。現時能夠專心游泳，睿琳稱是一種幸福，「我能夠做自己喜歡的事，又可定下不同目標，逐步去爭取好成績，這樣比較單純和幸福吧」。

感恩母親相伴各大小比賽

傑運角逐「香港傑出女運動員」

無論練習、本地比賽或國際大賽，陳母會盡量抽空到場，睿琳也為此感恩，「我媽媽很好，就像一直伴我成長的好朋友。很多小朋友接觸新事物，他們的家長都會期望孩子得獎，或者拿到一些榮譽，但媽媽從不要求我得到什麼成績，純粹只想我開心，有她的陪同及支持，對我很重要」。

陳睿琳在2019贏得香港傑出青少年運動員獎，而她在今屆「國泰2023年度香港傑出運動員選舉」亦有份角逐「香港傑出女運動員」。公眾投票時段將於下周日（17日）晚上11時59分截止，公眾可到傑運網頁投票選出支持的提名運動員，結果將於下月24日在會展舉行的傑運頒獎禮揭曉。

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