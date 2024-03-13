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體育
2024年3月13日星期三
基沙文復出攻國米 誓領馬體會歐聯16強平反敗局
C朗首次亞冠之旅終結 艾納斯射輸極刑 8強負艾阿恩
車路士險勝喜鵲 普帥放眼英足盃
男拔萃破聖若瑟書院 精英賽隔10年再決戰英華
08年撞車門間接失世冠 馬沙追討賽會及前高層6.4億經濟損失
UCI國家盃香港站周五展開 港隊6男7女主場出擊
陳肇鈞季內再奪每月MVP 信與亞洲盃表現有關
體壇快訊：李卓耀全英賽首圈止步
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陳睿琳誓游向更廣闊舞台 對游泳抱持「認真玩遊戲」 母親無條件的愛成求進動力
殘障運動員醫學分級須準確 字母數字各有意義
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【明報專訊】（請看附圖）
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