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體育

體壇快訊：李卓耀全英賽首圈止步

【明報專訊】全英羽毛球公開賽昨於伯明翰展開，港隊一哥李卓耀於男單首圈力戰逾1小時下，以局數1：2不敵法國隊好手基士圖波波夫出局。至於世界排名第4的國家隊好手李詩灃，則在首圈以局數0：2不敵基士圖的兄長杜馬波波夫止步。

黃杜配星洲大滿貫晉8強

WTT乒乓球新加坡大滿貫，港隊組合「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹昨在混雙次圈，以直落3局輕取匈牙利組合躋身8強。男單方面，世界一哥樊振東昨於首圈大熱倒灶，以局數1：3不敵18歲國家隊隊友的新星林詩棟，後者晉級後將遇德國隊名將波爾。

港將女子桌球世界賽傳捷報

在東莞舉行的女子桌球世界賽昨續演次日賽事，港將葉蘊妍在F組末輪以直落3局輕取蒙古籍對手，以2勝1負暫列榜首；溫家琪則在H組次輪以局數3：2擊敗英籍球手愛瑪柏嘉，兩連勝後亦居首。其餘港將方面，蘇文欣及何綺麒分別在D及G組居次。至於日前旗開得勝的吳安儀，今、明兩天分別面對蒙古及國家隊球手力爭出線。

佐高域印第安網賽第3圈下馬

印第安韋爾斯網球公開賽昨演第3圈，36歲塞爾維亞籍世界一哥佐高域意外以盤數1：2不敵20歲意籍小將盧卡拿迪，無緣16強。女單方面，日籍前「世一」大坂直美以直落兩盤不敵比利時籍好手梅頓絲出局；白俄籍世界二姐莎芭倫卡則直落兩盤挫英籍好手拉度簡露過關。

當錫三雙 領獨行俠屠牛

達拉斯獨行俠昨於NBA常規賽有球星盧卡當錫貢獻27分、12個籃板及14次助攻，連續兩場交出「三雙」，領銜作客以127：92大勝芝加哥公牛。至於東岸一哥波士頓塞爾特人則作客121：99輕取波特蘭拓荒者，成為今屆首支取50勝的球隊，領先次席的密爾沃基公鹿8.5場勝差。

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