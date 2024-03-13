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體育

C朗首次亞冠之旅終結 艾納斯射輸極刑 8強負艾阿恩

【明報專訊】沙特阿拉伯豪門艾納斯昨主場迎亞冠盃8強次回合，縱有球星基斯坦奴朗拿度（C朗）加時建功，兩回合計4：4打和阿聯酋勁旅艾阿恩，但互射12碼有3人宴客下負1：3出局，令C朗首個亞冠之旅於8強止步。

艾納斯上周首回合作客輸0：1，次回合返主場有C朗及沙迪奧文尼等球星正選，且全場多達30次攻門，卻被艾阿恩反客為主連入兩球，直至上半場補時才如夢初醒扳回一城。換邊後艾納斯再藉對手烏龍球及阿歷士迪尼斯罰球彎入，法定時間反超前3：2，兩回合計踢成3：3要加時。主隊在98分鐘有前鋒也希亞犯規領紅被逐後隨即再失一球，不過在61分鐘曾門前射斜的C朗，於118分鐘博得12碼並親自操刀得手，入球後他雙手合十，為之前失機向球迷致歉。艾納斯結果次回合贏4：3，兩回合打和4：4，但互射12碼有3名球星波索域、迪尼斯及奧達維奧艾美臣均宴客，僅C朗中鵠，終以1：3不敵艾阿恩，總比數負5：7。

連同附加賽，C朗首個亞冠之旅共上陣9場，入6球及貢獻兩次助攻。艾納斯現於沙特聯排第2，落後榜首希拉爾多達12分，僅季前贏得阿拉伯球會冠軍盃；沙特國王盃及沙特超級盃則打入4強仍可爭標。

韓職內訌 蔚山淘汰全北

另一場亞冠8強次回合，蔚山現代憑韓國隊右閘薛英佑後上建功，主場1：0挫韓職宿敵全北汽車，兩回合計勝2：1晉身4強。

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