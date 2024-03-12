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體育

港男隊七欖挑戰賽奪亞 決賽負東道主烏拉圭 仍搶分助爭入總決賽

【明報專訊】香港男、女子七人欖球隊昨完成「世界七人欖球挑戰者系列賽」烏拉圭站賽事。男子隊保持不敗直闖決賽，惜最終不敵東道主烏拉圭隊，屈居亞軍。不過港隊在積分榜升至第5名，有助力爭晉身5月底馬德里總決賽的參賽資格。

港欖男隊今站分組賽3戰全勝首名出線，8強淘汰東加隊後，昨晨4強面對肯尼亞隊，憑華將李卡度在上半場達陣梅開二度，加上史戴爾斯踢入附加罰球，上半場領先14：7，下半場再有麥古洛達陣，終勝21：14晉身決賽。昨早決賽面對東道主烏拉圭隊，開賽1分鐘已被對手達陣，加上港隊隊長拜恩扭傷足踝被迫提早離場，最終上、下半場共失4球，以0：28告負，獲得亞軍，繼今年1月迪拜首站後再度不敵對方。

教練高勳稱加深球員了解

港女隊名次賽第7完成

挑戰者系列賽共有3站，港欖男隊完成兩站後，積分榜由第7名升至與排第4的德國隊同得26分，因得失分不及暫列第5。最後一站於5月中在慕尼黑舉行。最終積分榜前4球隊將可參加5月底於馬德里舉行的總決賽，與系列賽尾四球隊踢一次升、降級的附加賽，成績最好4隊將獲明年世界七欖系列賽的全年參賽權。

港欖男隊教練高勳稱今站獲益良多，加深了解球員，將汲取經驗迎接下月的香港國際七人欖球賽，以及備戰系列賽慕尼黑站，「經過迪拜首站比賽後，大部分人都覺得躋身5月總決賽是遙不可及，但他們今次表現出應有實力，齊心合力打出最好表現一次」。他點名李卡度、史戴爾斯及丹馬克表現突出，為球隊入球出了不少力。

至於港欖女隊在8強惜負烏干達隊後，昨晨轉戰名次賽面對肯尼亞隊，憑主將莊嘉欣達陣帽子戲法，加上藍嘉敏尾段入球，終勝27：22，獲得第7名，繼分組賽後今站第2次擊敗這支上站亞軍。港欖女隊積分榜排名由第10升至第8，連續兩站奪冠的中國隊續列榜首。

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